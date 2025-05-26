教宗：愿圣母为中国天主教徒和我们求得为福音作见证的恩宠

教宗良十四世在天皇后喜乐经祈祷活动中表达对冲突地区的关怀，提及为在中国的教会祈祷日和中国天主教徒：「愿圣母玛利亚的转祷为他们和我们获得恩宠，使之能为福音作出有力且喜乐的见证，即使是在考验中也不例外，并能始终促进和平与和谐。」

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月25日主日首次从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领信众诵念《天皇后喜乐经》，并提及前一天5月24日周六是为在中国的教会祈祷的日子。本笃十六世教宗于2007年钦定，在进教之佑圣母纪念日举行为在中国的教会祈祷日。

教宗良说：「在中国及全世界的圣堂和朝圣地，人们向天主献上祈祷，作为关怀并关爱中国天主教徒，以及他们与普世教会共融的标记。愿圣母玛利亚的转祷为他们和我们获得恩宠，使之能为福音作出有力且喜乐的见证，即使是在考验中也不例外，并能始终促进和平与和谐。」

教宗由此为和平发出呼吁，说：「我们以祈祷拥抱所有因战争而受苦的民众。我们要为所有致力于对话、真诚寻求和平的人呼求勇气与坚毅之恩。」

然后，教宗提到另一个纪念日，即方济各教宗于2015年5月24日颁布《愿祢受赞颂》通谕。在这十周年纪念日，普雷沃斯特教宗强调，这道文件在全球五大洲的影响力极大，「广为流传，启迪无数的行动，教导所有人聆听大地与穷人的双重呼声」。在这机会上，教宗也转向在这道通谕启发下采取行动的人：「我问候并鼓励『愿祢受赞颂』运动和所有在这方面推动努力的人。」

教宗最后邀请信友注视波兰神父科斯特卡·斯特雷奇（Stanislav Kostka Streich）的榜样和见证。这位殉道者前一天24日在波兰荣列真福品。「他于1938年被仇教者杀害，因为他帮助穷人和工人的善工，使得共产主义的追随者感到恼怒。」「但愿他的芳表尤其能激励司铎为福音和弟兄姊妹慷慨献身。」

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