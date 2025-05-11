教宗良十四世的秘鲁岁月：与民同在的传教士

“一位朴实无华、传递著寻求和平希望的人。”这是无玷圣母方济各会卡琳娜·冈萨雷斯修女，对新教宗曾在秘鲁奇克拉约教区度过岁月的回忆。她特别提到普雷沃斯特主教在2023年该地区遭受厄尔尼诺现象袭击时的艰辛。“他骑马出发，前往安第斯山区最偏远的地方。”

（梵蒂冈新闻网）一个充满喜悦的心，是无畏且勇敢的心，敢于面对羞怯与尴尬。这正是无玷圣母方济各会的葛蕾丝·卡琳娜·冈萨雷斯·里斯科（Grace Karina Gonzales Risco）修女的心境。在教宗良十四世当选后的第二天，她写信给梵蒂冈媒体，表达她的喜悦之情，因为“再次听到了那份引领、那份在寻求和平中满怀激动的希望讯息”。

修女来自秘鲁奇克拉约教区，教宗良十四世在圣伯多禄大殿的阳台上发表讲话时特别提及这个教区，问候了“曾陪伴他担任主教的忠信子民”。对如今身在罗马的卡琳娜修女和她同会姊妹而言，那句西班牙语问候，仿佛是一场回到过去的心灵之旅，回到她们曾与普雷沃斯特主教一同在南美国家共事传教的岁月。她写道：“我深受感动，因为他还记得我们的土地。这个举动充分体现了他是多么爱护自己的羊群，从今天起，他会把我们所有人都珍藏在他心中。”

奥斯定会主教

卡琳娜修女的信息太美好了，不该被遗漏。随后她接受了电话采访，讲述自己在听到“我们有教宗了”那一刻泪流满面的情景，并说自己感到被赋予一项“极其重大的使命”——“为他不断地祈祷。”修女表示，在奇克拉约教区，无玷圣母方济各会开设了一所学校，而当时的主教与她们关系密切，尤其是在2019新冠疫情期间。“他是一位朴实无华的人，也是一位真诚的奥斯定会士。在教区中，人们都非常爱戴他。他离开时我们很遗憾，我们觉得失去了一个对我们很重要的人，但我们知道他能胜任教宗方济各托付的使命。”这个使命，即是在2023年起担任圣座主教部部长，直到他当选教宗。

骑马奔赴灾区的主教

卡琳娜修女至今仍无法忘记的，是2023年厄尔尼诺气候灾害重创秘鲁时的情景，暴雨和洪水使秘鲁国内外的农业陷入困境。“即使在教区任期的最后阶段，主教依然致力于援助工作，寻求资源帮助无家可归的长者、失去一切的孩童。”修女还补充了一个细节：“他真的是这样的人，骑著马前往北谢拉（Sierra）地区”，那是一片安第斯山脉的高山地带。这个细节揭示了良十四世一个鲜为人知的侧面。

修女特别指出，“在秘鲁，我们是以路途所需时间来衡量距离的。从教区出发前往那些地区需耗时三到四小时，途中没有公路，只有曲折的山路才能抵达。”“他真的是一位传教士。而昨日他所选用的教宗名号也传达出其生活方向，呼应了良十三世与《新事》通谕，也就是强调教会的社会使命。”

“我希望他能够继续沿著教宗方济各的路线前行，也就是福音的路线——这本来就是历任教宗共同的路线，每位教宗都在自己的时代和使命中回应天主的召唤。”

卡琳娜修女最后希望天主子民的祈祷成为教宗的力量，愿他为世界带来和平。修女说：“我们真的非常需要和平。愿他继续让世人感受到天主就在身边，天主爱我们，爱所有人。”

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