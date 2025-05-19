教宗接见各宗教领袖：现在是对话和搭桥的时机

教宗良十四世举行就职弥撒后，隔天接见了非天主教的基督信仰教会团体和其他宗教传统的代表们。他提及几位前任教宗的榜样，承诺要继续推动大公运动和跨宗教交谈。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月19日上午在梵蒂冈接见了基督信仰其他教会团体和其他宗教传统的代表团。他们于前一天18日参加了教宗就职弥撒。良十四世强调了方济各教宗在增进普世友爱方面的努力，并且承诺要延续几位前任教宗，尤其是圣若望廿三世教宗的倡议。

普雷沃斯特教宗表示，颁布《众位弟兄》通谕的贝尔格里奥教宗，致力于大公运动和跨宗教交谈。他尤其「培养人际关系，维持教会联系，在相遇中始终重视人的特质」。「愿天主帮助我们珍惜他的见证！」

真团结是信仰内的合一

良十四世首先向非天主教的基督信仰教会和团体致词。他提到今年是尼西亚大公会议的1700周年纪念，强调「唯有在信仰内合一才会是」基督徒之间真正的团结。

他表明，追求众基督徒之间圆满且有形可见的共融，是他宗座牧职的首要任务之一。同时，大公运动与同道偕行之间紧密相连。他向在场的代表团保证，他承诺跟随方济各教宗的足迹，「促进天主教会的同道偕行幅度」。

怀著人类手足情谊迈上共同旅途

然后，教宗转向非基督信仰的宗教传统，指出可以且必须邀请每一个人「怀著人类手足情谊的精神」踏上我们「共同的旅途」。今天是「对话和搭建桥梁的时机」。

良十四世表示，「方济各教宗在推动跨宗教交谈方面做了非凡的努力」。他引用关于人类手足情谊的文件，强调这位先教宗「以言以行开启了相遇的新道路，提倡以『交谈的文化为道路』，以互相合作为行事准则，以彼此了解为方法和标准」。

与犹太教、穆斯林和其他宗教传统的关系

走在梵二文献《教会对非基督宗教态度》宣言所奠定的道路上，教宗也强调「基督徒与犹太教徒共同的灵性遗产」，以及不同团体一起进行神学对话的重要性。即使是在「冲突和误解」时，也应该进行神学对话。

接著，教宗也提到，天主教会与穆斯林「愈加致力于对话与友爱」，其根本态度是「互相尊重与良心自由」。这是「在我们团体之间搭建桥梁的稳固基础」。

面对其他宗教传统的代表，例如：印度教、佛教和耆那教等宗教人士，教宗感谢他们「在一个因暴力和冲突而受伤的世界上」为和平作出的贡献。

教宗最后祈愿不同宗教的信徒能携手合作。这有助于向战争、军备竞赛和不公义的经济说「不」，并且向和平、解除武装和整体发展说「是」。

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