教宗邀请重洗派基督徒与天主教徒一起「有勇气去爱」

在重洗派运动开启500周年之际，教宗良十四世发表信函，邀请天主教徒与门诺会信徒一起「诚恳且友善地」省思共同的历史。

（梵蒂冈新闻网）门诺会信徒近日聚集在瑞士苏黎世庆祝重洗派运动创始的500周年纪念。在此机会上，教宗良十四世于5月29日致函问候庆祝活动参与者，开门见山引用主耶稣复活后的第一句话：「愿你们平安！」（若廿21）

教宗指出，庆祝活动在复活期举行，而且重洗派运动源自于渴望焕然一新、彻底更新的心愿。「你们为庆祝活动选择的格言是『有勇气去爱』。这首先提醒我们，天主教徒与门诺会信徒需要尽全力活出爱的诫命、基督信徒合一的召叫，以及服务他人的任务」。

教宗邀请门诺会信徒与天主教徒一起诚恳且友善地省思我们共同的历史，其中包括「痛苦的创伤与叙事方式」。这些「至今影响到天主教会与门诺会之间的关系和印象」。

此外，教宗也敦促要在神学与牧灵方面展开对话，让对话的果实得以常存（参阅：若十五16）。「这当然不是容易的工作！然而，正是在考验的特殊时刻，基督揭示了天父的圣意。」耶稣受到法利塞人试探时，阐明最重要的两条诫命是爱天主和爱近人（参阅：玛廿二34-40）同样地，耶稣也正是在受难前夕谈论了合一的必要性：「愿众人都合而为一⋯⋯，为叫世界相信。」（若十七21）

教宗还引用了圣奥斯定的忏悔录：「我的一切盼望全在于祢的无限仁慈。求祢恩赐祢所指示的，吩咐祢的旨意。」（第十卷廿九40）

教宗最后总结道，在我们遭受战争摧残的世界里，当前治愈和加深友爱的旅途能发挥重要作用。「在建设友爱相遇的文明方面，基督徒越是团结合一，我们为和平君王作的见证就越是效果显著。」

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