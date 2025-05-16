教宗良十四世接见乌克兰舍夫丘克大总主教

乌克兰天主教希腊礼基辅大总主教舍夫丘克在与教宗良十四世的会见中向他表达感激之情，大总主教将一幅描绘乌克兰人痛苦的画作赠送给教宗。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月15日在宗座大楼图书室接见了基辅大总主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）。乌克兰天主教希腊礼教会领导人感谢教宗本月11日在天皇后喜乐经祈祷活动中的讲话，当时教宗提到乌克兰人的痛苦，吁请达成“真正、公正且持久的和平”，并请求释放所有俘虏，让被带走的孩童回家。

乌克兰天主教希腊礼教会秘书处的一份声明写道，“为乌克兰人受伤的心灵而言”，教宗的话语“真是在精神上涂抹于伤口的香膏”。

接见结束时，舍夫丘克大总主教赠送给教宗一幅名为《追思祷文》的象征性画作，它描绘了乌克兰人的痛苦。这幅画由艺术家普卢皮夫（Bohdan Pylypiv）绘制完成，他是在冲突中牺牲的一名士兵的父亲。

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