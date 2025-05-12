良十四世：新闻媒体应当缔造和平、话语温和

教宗良十四世接见了在罗马报道教宗选举会议的媒体从业人员，敦促他们为真理服务、缔造和平。教宗指出，传媒有助于塑造社会的文化。

（梵蒂冈新闻网）普雷沃斯特当选教宗四天后，5月12日周一在梵蒂冈保禄六世大厅接见了从事媒体工作的男女。他们聚集在罗马报道教宗方济各的离世、选举教宗会议，以及教宗良十四世宗座牧职头几天的活动。教宗感谢他们这几周孜孜不倦地承担起繁重的工作。

缔造和平

新任教宗在讲话中首先勉励传播界要缔造和平，注意如何呈现人和事件。他邀请媒体工作者要推动一种不同的传播，也就是寻求一种有原则的共识、「不使用争强好胜的话语、不跟随攀比的潮流，以及绝对不将寻求真相与爱区分开来」的传播。

「我们传播的方式至关重要。我们必须向好战的文字和画面说『不』；我们必须抵拒针锋相对的模式。」

关怀受迫害的记者

接著，教宗提到那些因为报道真相而被关押的记者，再次表示教会对他们的关怀，并为他们的获释发出呼吁。教宗指出，他们的磨难提醒世界，表达自由与新闻自由是何等重要。「一个人唯有得知实情，才能自由地作出选择」。

为真理服务

然后，教宗良十四世感谢记者们为真理服务，尤其是在最近的宗座出缺期讲述了沉浸在「基督圣爱的美妙」中的教会。教宗赞许媒体工作者摒弃刻板印象和陈腔滥调，从而与世界分享「我们身份的本质」。

我们时代的挑战

我们的时代有许多难以描述的议题，因此我们每个人都要克服平庸。教宗表示，「教会必须面对时代提出的挑战。同样地，传播和新闻工作并不与时代及历史脱节」。教宗引用圣奥斯定的话，说：「让我们善度生活，时代将会变好。我们就是时代。」

良十四世指出，现代世界会让我们迷失于「缺乏爱的话语」，例如，意识型态或立场偏私的话语。媒体必须迎向挑战，以自己运用的话语和采取的风格，引领世界走出这种「巴贝耳塔」。「传播不只是传递信息，更塑造出一种充满人性的文化」，使得数字领域「成为对话与讨论的空间」。

人工智能需要有责任感和分辨力

谈到人工智能的流行，教宗表示，人工智能的「巨大潜力」需要人们「有责任感和分辨力，以确保它会被用于增进众人的福祉，从而能惠及全人类」。

教宗良十四世最后引用方济各教宗为2025年世界社会传播日撰写的文告，鼓励媒体工作者使传播不再「充斥著偏见、怨恨、狂热，甚至是仇恨」。「让我们不再说好战的话语，进而帮助世界放下武器」。

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