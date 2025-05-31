教宗祝圣新司铎：切莫自以为是，以免熄灭传教热火

教宗良十四世在圣伯多禄大殿为罗马教区祝圣11位新司铎，叮嘱他们不可自以为是，却要为信友腾出空间，做出令人信服的生活见证。

（梵蒂冈新闻网）覆手礼在新司铎身上更新主耶稣那「使人获得自由的力量」。教宗良十四世5月31日圣母访亲庆日在圣伯多禄大殿为罗马教区祝圣11名司铎，并在讲道中如此阐述覆手礼的意义。

教宗在讲道中首先指出，在一个对天主的归属感越来越薄弱的时代，这些即将被祝圣的司铎见证出「天主孜孜不倦地聚集祂的儿女，即便儿女们各不相同」，也使他们成为活泼的团体。圣母玛利亚与表姐依撒伯尔相见时，发自内心咏唱了《赞主曲》，表达出我们是「蒙恩的天主子民」。

接著，教宗从当天礼仪选读的经文出发，解读当下发生的事（参阅：宗廿17-18、28-32、36；格后五14-20；若十七6、14-19）。福音记载，耶稣面对「即将来临的死亡，以及破碎或还不完整的关系」，祂并没有被压垮。「相反地，圣神使那些遭受威胁的关系继续深化」，使之「在祈祷中胜过于死亡」。

教宗由此勉励那些即将被祝圣的新司铎效法基督，「做个属于天主的人、天主的仆人」，与现实世界相连结。天主将有血有肉的人放在司铎的旅途中，司铎是「为了他们而被祝圣，不与他们分离，也不把恩典当成某种特权」。为此，教宗叮嘱新司铎切莫自以为是，以免熄灭传教的热火。

因著天主子耶稣，我们「得到了成为天主儿女的权力」。教宗劝勉众人切莫寻求其它权力，然后阐明，「耶稣藉著覆手的举动接纳孩童和治愈病人」，即将举行的覆手礼则是在新司铎身上更新主耶稣那「使人获得自由的力量」。如此一来，新司铎将「个人的自由、才华和青春活力」都用于耶稣赋予教会的使命上。

在当天的第一篇读经中，圣保禄宗徒问候厄弗所团体的长老，称「圣神立他们为监督」（参阅：宗廿28）。教宗解释道，他们不是被立来「做主人，而是做监督」，因为这是「耶稣的使命」。「我们没有人是蒙召来取代祂。」正如耶稣升天时说：「我去为你们有益。」（若十六7）同样地，教宗对新司铎说：「我们做主教的也让你们参与使命，并为你们腾出空间。而你们要为信友、为每个受造物腾出空间。」

回到圣保禄的临别赠言，教宗强调了第二句话：「你们知道，与你们在一起，我始终怎样为人。」（宗廿18）教宗称之为「生活的透明度」。「众所周知的生活、令人信服的生活！我们身处在天主子民中间，好能在他们面前作出令人信服的见证。」「因此，我们要一起促使受伤的教会再次令人信服。」

「复活主耶稣向我们展示了祂的伤痕，宽恕我们、派遣我们」。我们不可忘记，「祂今天也向我们嘘了一口气」（参阅：若廿22），使我们成为希望的使者，「所以我们从今以后，不再按人的看法认识谁了」（格后五16）。「在我们眼中看似破碎和丧失的一切，现在都是修和的记号」。

教宗再次重申：「我们属于天主！」这是莫大的财富，而且在分享中倍增。我们渴望一起将它带给天主深爱的世人。教宗最后向即将被祝圣的司铎表示感谢，也向天主献上感恩，「感谢天主召叫他们」为天主子民服务。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html