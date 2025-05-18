良十四世：梦想教会成为和好的世界的酵母

在开始伯多禄牧职的弥撒中，教宗被授予肩带和渔夫戒指。他在弥撒讲道中谈到合一与爱，以此回应“仇恨、暴力、偏见、对差异的恐惧所带来的太多伤害“。

（梵蒂冈新闻网）“我无功获选，以弟兄的身份战战兢兢地来到你们面前，希望成为你们的信仰和喜乐的仆人，与你们一起在天主大爱的道路上行走，祂希望我们众人在一个大家庭中团结合一。”

教宗良十四世的就职弥撒大典于5月18日主日在圣伯多禄广场举行，大约 20 万人参礼。在教宗的话语中穿插著他当选时已经表现在面容上的激动心情，以及因圣伯多禄广场上海洋般人群中爆发出的掌声而动容。他们就像贝尼尼的圆柱一样，围绕在教宗和整个教会身旁，呈现出喜悦、多彩、期待及独特的面貌。

以下是教宗良十四世就职弥撒讲道的全文：

亲爱的枢机弟兄们，

主教和司铎弟兄们，

尊敬的各国当局和外交使团成员，

我向前来参加禧年善会庆典的朝圣者致以问候！

在我受委托的牧职开始之际，我心怀感激地问候你们众人。圣奥斯定写过：“袮创造我们是为了袮，我们的心得不到袮，就不能安息在袮的怀抱中。”（《忏悔录》一1.1）

最近这段时日，我们经历了一个紧锣密鼓的时期。教宗方济各的辞世令我们满心悲痛，在那些艰难时刻，我们感到如同《福音》所称的那些群众“像没有牧人的羊”（玛九36）。不过，正是在主复活的日子，我们得到他最后一次的降福，在复活主的光芒中，我们度过了这个时刻，深信上主决不遗弃祂的子民，在他们失散时将他们聚集，“看守他们像牧童看守自己的羊群”（耶卅一10）。

本著这信德的精神，枢机团召集选举教宗会议；我们来自不同的经历和路途，把选举新的伯多禄继承人、罗马主教的心愿放在天主的手中。这个牧人有能力守护基督信仰的丰厚遗产，同时能够将目光投向远方，设法满足今日的询问、不安及挑战。在你们的祈祷的陪伴下，我们感觉到圣神的作为，祂晓得使不同的乐器协调，让我们的心弦在同一个旋律上回荡。

我无功获选，以弟兄的身份战战兢兢地来到你们面前，希望成为你们的信仰和喜乐的仆人，与你们一起在天主大爱的道路上行走，祂希望我们众人在一个大家庭中团结合一。

相爱与合一：这是耶稣托付给伯多禄使命的两个幅度。

《福音》的章节予以叙述，将我们带到提庇黎雅湖边，耶稣在同一个地方开始了祂从天父接受的使命：“打捞”人类，为将人类从邪恶和死亡的境地拯救出来。耶稣来到湖边，召叫伯多禄和其他首批门徒像祂那样成为“渔人的渔夫”；祂复活后，现在应由他们来推进这项使命，不断地再次撒网，在世界的困境中浮现福音的希望，在生命的海洋中航行，使众生在天主的怀抱中相会。

伯多禄如何推进这项使命呢？《福音》告诉我们，唯有在自己的生命中体尝到天主无条件的大爱，包括在挫败和背叛的时刻，才能做到。为此，耶稣与伯多禄交谈时，《福音》使用希腊动词agapao，指的是天主对我们的爱，祂毫无保留地、没有算计地奉献自己，不同于伯多禄回答时所使用的词，这词描述的则是友谊之爱，是我们彼此间的爱。

当耶稣询问伯多禄：“若望的儿子西满，你爱我吗？”（若廿一16），此处指的是天父的爱。这好似耶稣在说：唯有明认及体验这从未缺少的天主之爱，你才能牧放我的羊群；唯有在天主父的爱内，你才能“更”爱你的弟兄们，即为你的弟兄们舍弃性命。

可见，伯多禄被赋予的任务正是“爱的更多”和为羊群奉献他的生命。伯多禄的牧职正是以这献身的爱为标志，因为罗马教会在爱德中主持工作，她真正的权威在于基督的爱。这绝非以欺压、宗教宣传或权术来捕获他人，而是始终且唯一的爱，就如耶稣所行的那样。

伯多禄宗徒表示，耶稣是“匠人所弃而不用的石头，反而成了屋角基石”（宗四11）。如果说基督是基石，伯多禄必须牧放羊群，决不陷于诱惑，成为单枪匹马的领路人或高高在上的头目，做托他照管者的主宰（参阅伯前五3）；相反，他应邀服事弟兄们的信仰，与他们同行：事实上，我们众人都被立为“活石”（同上二5），藉著圣洗圣事蒙召在兄弟共融、圣神的和谐，以及差异的共处中建设天主的宫殿。正如圣奥斯定所言：“教会由所有与弟兄和睦及爱近人的人组成。”（《讲道集》359，9）

弟兄姐妹们，我希望这是我们的首要愿望：一个合一的教会，即合一与共融的记号，为一个和好的世界成为酵母。

在当今时代，我们仍然看到太多的不和谐，太多由仇恨、暴力、偏见、对差异的恐惧，以及剥削地球资源、将最贫穷者边缘化的经济模式造成的创伤。我们希望在这面团中，成为团结、共融、友爱的一小块酵母。我们愿意谦卑而喜乐地对世界说：你们要注视基督！走近祂！接纳祂启迪与安慰的圣言！聆听祂爱的建言，成为祂的唯一大家庭：在唯一的基督内，我们是一体。这是我们应一起走的路，不仅在我们之间，也与基督信仰姊妹教会、与那些在其他宗教道路上行走的人、与培养急切寻找天主的人、与所有善心的男女，一起建设一个和平盛行的新世界。

这就是必须激励我们的传教精神，不将我们封闭在自己的小团体内，也不觉得自己高于世界；我们蒙召向所有人呈献天主的爱，以便实现合一。这合一不消除差异，而是珍惜每个人的个人历史以及每个民族的社会和宗教文化。

兄弟姊妹们，这是爱的时刻！天主的仁爱使我们彼此成为兄弟姊妹，这是福音的核心，今天我们能与我的前任良十三世一起询问自己：如果这个准则“盛行于世，各种纷争岂不立即停止，和平或许重返人间？”（《新事》通谕， 21号）。

藉著圣神的光和力量，让我们建立一个以天主的爱为基础、以合一为标记的教会，一个向世界张开双臂、宣讲圣言的传教的教会，放下历史的困扰，成为人类和谐的酵母。

作为一个子民、作为众兄弟，我们要一起行走，与天主相遇，也彼此相亲相爱。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html