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2025.05.18 Celebrazione Eucaristica per lâ Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma Leone XIV 2025.05.18 Celebrazione Eucaristica per lâ Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma Leone XIV  (@Vatican Media)
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教宗良十四世今年6月每个主日都将主持弥撒

教宗良十四世预计今年6月每个主日都将主持弥撒，并要在6月份内主持枢密会议，为几个封圣案进行投票。

（梵蒂冈新闻网）教宗礼仪处发布了2025年6月份教宗的礼仪活动安排。首先，6月1日主日上午10点半，教宗良十四世将在圣伯多禄广场主持弥撒，这是家庭、儿童、祖父母和年长者的禧年活动之一。

6月8日圣神降临节，教宗也将于上午10点半在圣伯多禄广场主持感恩祭。当天也举行教会运动、善会和新团体的禧年庆典。隔天，6月9日教会之母纪念日，教宗将于上午11点半在圣伯多禄大殿主礼弥撒，欢度禧年的圣座庆典。

同一周，6月13日周五，教宗将于上午9点召开公开常务枢密会议，为几个封圣案进行投票。15日主日，教宗将与参加体育界禧年活动的人同欢共乐，上午10点半在圣伯多禄广场主持弥撒。

多地教会将基督圣体圣血节顺延至22日主日庆祝，教宗将于22日傍晚5点在拉特朗圣若望大殿主持感恩圣祭，然后参加圣体游行，前往圣母大殿。27日周五，教宗将于上午9点在圣伯多禄广场为耶稣至圣圣心瞻礼主持弥撒。

两天后，6月29日主日，教宗将于上午9点半在圣伯多禄广场主持弥撒，庆祝圣伯多禄和圣保禄瞻礼。

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2025 May 21, 14:09

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