教宗良十四世与教会：团结与爱的小酵母

圣座传播部编辑主任托尔涅利撰文，阐述教宗良十四世就职弥撒的讲道重点，即：与世俗不同，以及风格。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月18日在弥撒圣祭中开启他的宗座牧职，在讲道里勾勒出他的牧职计划。圣座传播部编辑主任托尔涅利（Andrea Tornielli）从这篇讲道中提出两大重点，分别是：与世俗不同，以及风格。

托尔涅利指出，要与世俗不同，「因为我们的世界充斥著战争、仇恨、暴力、分裂，而伯多禄继承人以谦逊的话语来宣讲爱、团结、怜悯和友爱的福音」，让人知道天主愿意我们属于唯一的人类大家庭。要与世俗不同，「意味著要为爱、对话和理解作出见证，消除从人心萌生的仇恨和战争」。

谈到风格，托尔涅利表示，良十四世重申，伯多禄宗座牧职是做「天主的众仆之仆」，也就是「爱的服务，以及为弟兄姊妹奉献生命」。这绝非「打压他人、宗教宣传或玩弄权势」，却「始终且只是效法耶稣」。因此，伯多禄继承人「必须牧放羊群，同时绝不能陷入诱惑，把自己当成托付于己的人们的主人」。相反地，他必须「爱得更多，为弟兄姊妹的信仰服务，与他们携手同行」。

为此，普雷沃斯特教宗「邀请我们宣讲爱的福音，不将自己封闭在小圈子里，不可觉得自己高于世界」。「教会是由蒙宽恕的罪人所组成的子民，永远需要慈悲」。教宗鼓励众人「向所有人呈现天主的爱」，在世界的面团里，成为「一小块团结、共融和友爱的酵母」，从而「注视远方，设法满足今天的疑问、不安和挑战」。

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