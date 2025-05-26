教宗接受罗马市长致敬：为你们、与你们，我是罗马人

教宗良十四世在罗马市政府台阶下方的天坛圣母广场接受罗马市长瓜尔蒂耶里的致敬。

（梵蒂冈新闻网）5月25日主日下午将近4点钟，教宗良十四世从梵蒂冈乘座车前往拉特朗圣若望大殿，经过罗马市政府台阶下方的天坛圣母（Aracoeli）广场。罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）在那里迎接教宗，代表圣城罗马人民向教宗表达敬意。

教宗在简短的讲话中感谢市长和市政府的热情欢迎。他希望「以人性和文明价值著称的罗马能始终如此」，并指出「这些价值从福音那里汲取生命力」。

如同圣奥斯定所说的名言：「与你们同在，我是基督徒，对你们来说，我是主教」；同样地，教宗说：「今天我可以说，为你们和与你们，我是罗马人！」教宗邀请罗马民政当局和所有市民与他同心协力传扬福音。

「两千年来，教会在罗马推行其使徒工作，宣讲基督的福音，投身于爱德工作，教育青年，照顾受苦者，为我们中间的最弱小者服务，培养各种才华。这一切都是关怀人性尊严的表达，我们必须始终予以维护，特别是要维护最小、最弱和最穷的那些人的尊严。」

最后，教宗感谢罗马在2025禧年期间款待数以百万计的朝圣者。「在这神圣的禧年期间，这关切也投注在来自世界各地的朝圣者身上，并在罗马市政府的努力下加以增进。我为此表示由衷的感谢。」

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