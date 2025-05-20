教宗接见澳大利亚总理

教宗良十四世5月19日下午接见了澳大利亚总理阿尔巴尼斯，主要谈论了环境保护、人类整体发展、宗教自由，以及天主教会在社会服务方面的贡献。此外，澳大利亚总理也会见了圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教。

（梵蒂冈新闻网）环境保护、人类整体发展、宗教自由，以及天主教会在服务澳大利亚社会方面的贡献：这些是教宗良十四世5月19日在梵蒂冈宗座大楼接见澳大利亚联邦总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）时谈论的重点。圣座新闻室指出，澳大利亚总理晋见教宗后，也会见了圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教。

圣座的公告写道，在圣座国务院的融洽会谈中，双方热切赞赏圣座与澳大利亚良好的双边关系，以及天主教会在社会服务方面的贡献，尤其是在教育领域。然后，双方对该国的社会－政治局势交换了意见，特别谈论共同关心的议题，例如环境保护、人类整体发展和宗教自由。

方济各教宗2018年接见澳大利亚总督

阿尔巴尼斯自2022年起担任澳大利亚总理，这是他首次晋见教宗。2018年6月25日，澳大利亚联邦总督科斯格罗夫（Peter Cosgrove）蒙方济各教宗接见，在会谈中探讨了全球和区域的移民潮，以及气候变化的议题。

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