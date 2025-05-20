教宗接见哥伦比亚总统佩特罗

教宗19日接见了哥伦比亚总统佩特罗。然后，佩特罗总统同圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教举行会谈，也提到哥伦比亚的社会政治局势。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月19日上午在梵蒂冈接见了哥伦比亚共和国总统佩特罗（Gustavo Francisco Petro Urrego）。佩特罗总统这次前来罗马，是为了参加前一天18日在圣伯多禄广场举行的教宗良十四世的就职弥撒。

圣座新闻室的公告指出，佩特罗总统与教宗会晤后，来到圣座国务院，同圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教进行了会谈。在会晤中，“双方对哥伦比亚和圣座之间的良好关系表示满意，并强调了教会和哥伦比亚在支持和平与和解进程方面积极且持久的合作”。

双方也谈论哥伦比亚和区域的社会-政治局势，特别关注与安全、移民潮及气候变化有关的挑战。哥伦比亚总统佩特罗前一次来访梵蒂冈是在2024年1月19日，当时他与方济各教宗进行了会晤。那是他在2022年8月当选国家元首后、首次与教宗会谈。同一年的2月，佩特罗也见过方济各教宗，那时他是哥伦比亚总统候选人。2015年，佩特罗曾以波哥大市长的身份前来梵蒂冈，参加有关现代奴役和气候变化的会议。

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