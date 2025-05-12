教宗呼吁世界强权：永远不要再有战争！

5月11日主日，新当选的教宗良十四世首次主持天皇后喜乐经祈祷活动，在念经后呼吁终止在乌克兰、加沙，以及印度和巴基斯坦边境的冲突。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月11日主日在圣伯多禄大殿的中央阳台上首次主持天皇后喜乐经祈祷活动。他向聚集在圣伯多禄广场上的信众和来自世界各地的信徒发表讲话，响应其前任教宗方济各的和平呼吁。

“正如方济各教宗多次表明的，今天存在著零星的第三次世界大战。在这悲惨的背景下，我也转向世界上的强权者，重复这具有现实意义的呼吁，永远不要再有战争！”

教宗首先回顾了“第二次世界大战的巨大悲剧”。该战争于80年前的5月8日结束，“导致6千万人死亡”。

接著，教宗提到当前的战争。他说，“我心系亲爱的乌克兰人民所遭受的苦难”，并敦促“尽一切努力尽快实现真正、公正且持久的和平”。“愿所有俘虏都能获释，愿孩童能够回到他们的家人身边”。

随后，教宗提到加沙的人道主义灾难。他说，“我对加沙地带正在发生的事深感悲痛”。“应当立即停火，向疲惫不堪的平民提供人道援助，并且释放所有人质。”

此外，教宗良十四世对印度和巴基斯坦最近宣布的停火表示“欣慰”。他说：“但愿通过接下来的谈判，能尽快达成一项持久的协议。”“可是，世界上还有多少其它冲突！”

教宗良十四世“沉痛地发出呼吁”后，将这意向托付于和平之后圣母玛利亚。“愿她把这一切带到主耶稣那里，为我们求得和平的奇迹”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html