教宗探访非洲禧年朝圣参与者：你们要在世上做希望的标记

教宗26日下午突然来到圣伯多禄大殿，问候非洲禧年朝圣活动的参与者。他指出，“非洲为全世界提供了伟大见证”。

（梵蒂冈新闻网）图尔克森枢机5月26日下午在圣伯多禄大殿为参加非洲和平禧年朝圣活动的人举行弥撒，他们中也有非洲各国驻圣座和意大利大使。弥撒结束时，教宗良十四世来到大殿问候众人。他说，这个圣年邀请所有受洗者“寻找希望，但也要成为希望的标记”。从这个意义上来说，“非洲为全世界提供了伟大见证”。

教宗以英语即席讲话。他说，“是我们的信仰给予我们力量，让我们能在生活中看到耶稣基督的光，并明白活出我们信仰的重要性，不仅在主日、在朝圣期间，而且也要每一天”都如此。

接著教宗表示，信仰让我们“充满只有耶稣基督才能给予我们的希望”。“我们大家将一起以弟兄姊妹的身份继续并肩前行，赞美我们的天主，承认我们的一切所有和所是都是天主的恩赐，将这些恩赐用于服务他人”。

良教宗向大使、他们的合作者和所有家人致意，感谢他们在耶稣基督内活出信仰。本次禧年朝圣活动的主题为“非洲和平的希望”，是在第62届国际非洲日的机会上筹办的。

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