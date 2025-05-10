普雷沃斯特教宗：我的宗座名号是为了向良十三世致敬

良十四世教宗接见枢机团成员，解释了他选择这个教宗名号的理由：这是要向良十三世致敬，他以《新事》通谕应对第一次工业革命的社会问题。今天教会必须「回应另一次工业革命和人工智能的发展」。

（梵蒂冈新闻网）良十四世的教宗名号蕴含一个全面的计划。普雷沃斯特教宗5月10日上午与枢机团全体枢机举行首次会晤，阐述了他选择这个教宗名号的意义。

普雷沃斯特教宗指出，他选择以良十四世为教宗名号，是为了向良十三世教宗致敬。这位生活在十九世纪末的先教宗，以历史性的《新事》通谕「应对在第一次重大工业革命背景下的社会问题」。

「今天教会向所有的人提供其社会训导遗产，以回应另一次工业革命和人工智能发展。捍卫人性尊严、正义与劳动方面的新挑战随之而来。」

沿著梵二的轨迹、发扬方济各遗产

因此，选择以良十四世为教宗名号，有如一座承先启后的桥梁，由此展望未来。普雷沃斯特向枢机们阐述他要展开的宗座牧职的纲领，即「真理、正义、和平与友爱」。这些是「始终激励并启发天主大家庭生活和工作的福音原则」。这一切都沿著梵蒂冈第二届大公会议的轨迹前行，教宗要求他最紧密的合作者们予以「全然跟随」，并要发扬教宗方济各的遗产。先教宗在《福音的喜乐》宗座劝谕中谈论梵二精神，并强调其现实意义。

枢机们的支持

新任教宗邀请众位枢机弟兄陪伴他的宗座牧职道路。教宗指出，他接受的担子「显然远远超过他力所能及的范围，这对任何人来说都是如此」。因此，他需要枢机弟兄们的支持。「你们的临在提醒我，将这使命托付于我的上主，没有让我独自一人承担这项职责。」

良教宗由衷感谢众位枢机，首先是枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机，然后是罗马圣教会总司库法雷尔（Kevin Joseph Farrell）枢机。良十四世也向他的前任教宗方济各献上感激，将他的离世看成一个「逾越事件」。秉持这愿景，良十四世教宗鼓励道：「让我们将已故教宗的灵魂和教会的未来，托付于仁慈的父和施与各种安慰的天主（格后一3）。」

轻微细弱的风

良十四世缅怀教宗方济各「在服务上全然奉献、在生活中返璞归真的风格」，赞扬他「在传教的时机方面信靠天主，在返回天父家之际平静信赖」。「让我们承接起这宝贵的遗产，在源自信德的同一份望德的激励下，重新迈上旅途。」

普雷沃斯特教宗指出，「天主喜欢在轻微细弱的风声中，而非在雷电和地震中让人认识自己」（参阅：列上十九12）。为此，教宗敦促枢机们「听从天主的声音，忠于祂的救恩计划，训导并陪伴托付于己的天主子民」。

保禄六世的愿望

良十四世在讲话的最后引用了圣保禄六世教宗于1963年展开牧职的讲话。蒙蒂尼教宗祈愿「世界各地所有善心人士心中燃起巨大的信仰与爱的火焰，照亮互相合作的道路；愿天主再次并永远向世人广施恩惠」。

讲话结束后，良十四世继续会晤的第二部分，即：分享环节。他表示，这是为了「能聆听一些忠告、建言、提议和具体实际的事，在选举教宗会议前的几天多少已经谈过的事项」。

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