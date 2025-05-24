教宗敦促圣座职员：你们要守护记忆、建设团结

教宗良十四世接见圣座部会、梵蒂冈城国和罗马主教公署的职员，邀请他们守护宗座的「历史记忆」，不可忘记「传教的幅度」。

（梵蒂冈新闻网）「谢谢！掌声要是比讲稿长，我就得说更多！所以，你们要当心啊！谢谢！谢谢！」教宗良十四世5月24日上午在梵蒂冈保禄六世大厅接见圣座部会、梵蒂冈城国和罗马教区公署的职员，他一出场，现场就响起热烈的掌声，持续了三分钟之久，于是教宗以这句玩笑话来打断掌声。这是普雷沃斯特教宗首次与他的职员及其家属见面。

谢谢你们的服务

教宗首先感谢在场众人的服务，并鼓励他们守护历史记忆，同时不要丢失「传教」的幅度，而且要建设团结，「怀著耐心和谦逊」来克服「难免的误解」，避免偏见。

谈到守护记忆，教宗强调：「历任教宗会离开，行政机构却长存。」这也适用于每个地方教会：各地主教公署和罗马圣座部会都是如此。行政机构「守护并传承教会的历史记忆、其主教的牧职。记忆是朝气蓬勃的机构的必要元素。它不只面对过去，更滋养当下、指向未来」。「在圣座部会里工作，意味著在维系宗座的历史记忆方面做贡献，宗座牧职从而能以最佳方式来履行」。

传教的经验

与记忆互补的是传教的幅度。普雷沃斯特教宗指出，方济各教宗秉持福传愿景「改革圣座部会，颁布《你们去宣讲福音》宗座宪章」。教宗良十四世也分享了他在秘鲁传教的经验，指出「在秘鲁人民中间，他的牧灵圣召得以成熟」。

为共融效劳

普雷沃斯特人生的另一项使命是「蒙召在罗马圣座部会这里为教会服务」：「我现在仍在继续，而且将会继续下去，如果天主愿意，我就会一直继续祂托付给我的这项使命。」

为此，教宗邀请他的职员「在爱德与真理内为共融、团结效劳」。「上主赋予伯多禄和他的继承人这项任务，你们大家以不同方式为这伟大事业而合作。每一个人贡献己力，善尽日常职责，常怀使命感和信德，因为信德与祈祷有如给食物加盐、增添风味。」

克服误解，避免偏见

教宗期勉在场众人与同事们一起「建设团结，怀著耐心和谦逊，克服难免的误解，设身处地为他人著想，避免偏见，而且要有一点幽默感，如同方济各教宗教导的那样」。

教宗最后带领众人诵念《圣母经》，然后走下台问候在场的所有人，最先问候的是坐在前几排的众多孩童和新生儿。教宗也在人们带来的圣经、书籍、卡片、旗帜上面签名留念，收下送给他的礼物。

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