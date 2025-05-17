良十四世接见支持教宗百年通谕基金会：应当为穷人发声

教宗良十四世敦促支持教宗百年通谕基金会在社会发生巨变的时代，通过细心聆听和乐意对话的态度，与「天主子民」一起促使教会社会训导发展。

（梵蒂冈新闻网）适逢支持教宗百年通谕基金会（Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation）于5月15日至17日在罗马举行2025年全体大会之际，教宗良十四世在大会最后一天接见了与会者。本届大会主题是「克服极化与重建全球治理：伦理的基石」。教宗在讲话中探讨了这个主题与教会社会训导核心的关联性。

建设对话的桥梁

良教宗敦促该基金会成员协助彼此搭建桥梁，这是他在当选那天晚上谈论的使命：「以对话和相遇搭建桥梁，我们众人联合起来，成为一个永远和平的民族。」教宗阐明，这需要「恩宠与自由」相交织。

多重危机的时代

普雷沃斯特教宗在讲话中提及他的前任良十三世，称他在其历史时代中「努力为和平做贡献，促进社会对话」。

教宗良十四世指出，今天的时代大同小异。方济各教宗提到「多重危机」，也就是充斥著战争、气候变化、日益不平等、被迫迁徙、贫困和权益缩水。面对这些社会和环境的挑战，教会社会训导「提供了诠释的钥匙，让科学与良心彼此交谈」。

教宗提醒基金会成员，人们回应问题的方法，比问题本身更重要：应当「运用伦理原则、健全的准则来评估，并要对天主的恩宠敞开心扉」。

当今世界上的教会社会训导

教宗良十四世在讲话中强调，面对当前的数字革新，务必教导人们培养批判性思考的能力。教宗指出，我们周围的对话越来越少，取而代之的是不理性的言词，以及假消息和教条的传播。

因此，教宗鼓励众人从事「缜密的研究和省思」，好能「与穷人相遇并聆听他们的心声」。穷人是教会和人类的珍宝，因为他们所提供的观点虽然「经常被人忽略，却极其关键」，有助于「透过天主的眼来看世界」。

教宗良十四世最后期勉众人「为穷人发声」。他邀请支持教宗百年通谕基金会在社会发生巨变的时代，通过细心聆听和乐意对话的态度，发挥创意，积极地与「天主子民」一起促使教会社会训导发展。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html