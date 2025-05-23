梅莱蒂修女获任命为圣座修会部秘书长

教宗良十四世将圣座修会部秘书长的职责托付给贫穷方济各修女会梅莱蒂修女。原本担任这项职务的是修会部现任部长布兰比拉修女。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月22日任命一位修女担任圣座修会部秘书长，她是贫穷方济各修女会前任总会长梅莱蒂（Tiziana Merletti）修女。圣座修会部目前由一位女性领导，即部长布兰比拉（Simona Brambilla）修女，她曾于2023年10月至2025年1月担任圣座该部会的秘书长一职。目前修会部的副部长是范达民（Ángel Fernández Artime）枢机。

新任秘书长梅莱蒂修女于1959年9月30日出生在意大利皮内托（Pineto），1986年在贫穷方济各修女会发初愿。她于1984年在泰拉莫（Teramo）的阿布鲁佐自由大学取得法学学位，1992年在罗马宗座拉特朗大学取得教会法典博士学位，后来在2004年至2013年期间担任该修会总会长。

她目前在罗马宗座安多尼大学教会法学院教书，并以法典专家的身份与国际女修会总会长联合会（UISG）合作。

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