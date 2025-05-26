教宗在罗马主教座堂举行就任礼：我将尽力聆听、共同作决定

教宗良十四世在罗马教区主教座堂，即拉特朗圣若望大殿主持弥撒，举行就任礼。他在讲道中表示，「我只渴望为你们服务，尽我之所能」。

（梵蒂冈新闻网）「我将尽可能聆听所有的人，认识、理解，并且共同作决定。」教宗良十四世5月25日主日下午在罗马教区主教座堂，即拉特朗圣若望大殿主持感恩祭，举行就任礼，向他教区的天主子民表达这份渴望和承诺。

教宗当天下午先来到罗马市政府台阶下方，接受罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）代表市民表达的敬意。然后，教宗乘坐厢型车提早抵达拉特朗圣若望大殿，跨越这座圣殿的圣门。教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldo Reina）和其他众位枢机早已在那里恭候教宗。

在罗马教区圣咏团的歌声下，教宗隆重进入他的主教座堂，走到主教座椅前举行就任礼。雷纳枢机向新任罗马主教表示，在罗马的教会喜悦地参与这个就任典礼。「如同葡萄园工人从高处照看葡萄园，同样地主教在高处殷切关怀托付于他的子民」。「愿羊群的至高牧者耶稣再次来临时，会看到教会的信德坚定、爱德炽热」。

枢机说完这些话，圣父教宗便戴上礼冠，再走上一个台阶，坐在他的主教座椅上，现场旋即响起热烈的掌声。接著，罗马教区天主子民的代表逐一上前表示服从和孝爱之情，他们当中有辅理主教、咏祷司铎、本堂神父、执事、修士、修女、青年，以及父母带著孩子。

拉特朗圣若望大殿是普世教堂的母堂。教宗在讲道中由此谈论「教会的母性幅度及其特质：温柔、乐于牺牲和倾听能力」。因著这些特质，教会不仅能够「提供援助，而且往往在人们表达出需求和期待以前，就能予以满足」。教宗期许各地天主子民能增进这些特质，在罗马教区大家庭内也要如此。

当天的第一篇读经讲述了初期教会安提约基雅团体所面对的挑战，以及耶路撒冷宗徒和长老们与圣神一起作出决定（参阅：宗十五1-2，22-29）。教宗解释道，增进共融的首要方法是「跪著」祈祷和不断皈依，特别是要聆听。

在这层意义上，教宗指出，罗马教区这几年进行了不同层级的聆听，以便「应对周遭世界和团体内部的挑战，了解需求并推动睿智又有先知性的福传和爱德活动」。这是一条「仍在继续的艰辛旅途，要努力拥抱丰富多采又错综复杂的现况」。同时这也是教会应当走的道路，因为教会怀抱「远大」的梦想，「毫无保留地投身于勇敢的计划，即使面对新的艰难情况依然勇于冒险」。

值此禧年期间，整个罗马教区投入了款待朝圣者的重要工作。教宗感谢他们的努力，说：「对于那些有时长途跋涉而来的人来说，罗马如同一个敞开大门、接纳众人的大家庭，尤其如同信仰的火炉那样。」

教宗重申圣奥斯定的名言：「与你们在一起，我是基督徒；对你们来说，我是主教。」「我请你们在祈祷与爱德的共同努力中，帮助我做到这一点。」此外，他也引用了若望保禄一世教宗的话，「我向你们保证，我爱你们，我只渴望为你们服务，为众人尽我之所能」。

弥撒结束后，教宗来到这座圣殿的中央阳台，从那里问候信众，并向罗马城颁赐降福。