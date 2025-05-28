教宗接见那不勒斯足球运动员：胜利是团队合作的成果

教宗良十四世接见意大利足球甲级联赛冠军球队成员，重申足球的「社会价值」：每个人应该为集体发挥各自的「塔冷通」。

（梵蒂冈新闻网）夺冠从来不只是拿下一个闪闪发光的奖杯而已，更是一段携手共进的旅途。教宗良十四世5月27日上午在梵蒂冈克莱孟厅接见意大利足球甲级联赛冠军球队、那不勒斯队的成员。

那不勒斯的盛大庆典

那不勒斯及其周边地区为球队得胜举行了盛大庆典。教宗向球队成员表示祝贺，并省思胜利的深层含义：这不是运动员一时发挥出绝佳的实力，而是一段迈向成功的「漫长」旅途。教宗指出，当他说「冠军球队」时，指的是「运动员、教练和整个队伍，包括体育俱乐部」。

齐心服务

教宗强调，在夺冠之路上，团队合作「最为重要」，不仅从「技术－体育」的角度如此，在「社会」幅度也是这样。足球运动树立了「团队合作的榜样」，众人「齐心协力，为集体贡献出各自的塔冷通」。

在道德品格上小心谨慎

接著，教宗谈论了体育运动的「教育」层面，并指出体育如果变成「一门生意」，就会变成「反面教材」。为此，教宗敦促运动员要始终保持清醒的头脑。「要小心注意体育竞赛经验的道德品格，因为在其中承担风险的是青年的人格成长」。

罗莎女士的祝贺

问候那不勒斯球队时，教宗也转达了他们的球迷罗莎（Rosa）女士的祝贺。教宗说：「这几天为我下厨的一位女士也表示祝贺。她来自那不勒斯，并且说：『恭喜恭喜！』她也想要来这里，她、罗莎女士是个大球迷！恭喜你们大家，愿天主降福你们大家和你们的家庭。恭喜恭喜！」

在接见活动开始时，教宗提到媒体报道他是罗马队球迷的消息。教宗说：「你们在报纸上看到的，并非都是真的！」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html