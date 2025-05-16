教宗：在教育中传扬福音，在福传中提供教导

教宗良十四世接见基督学校兄弟会成员，强调务必把教育职务当成「牧职和使命」，教导青年依照天主的圣意贡献出最好的自己。

（梵蒂冈新闻网）青年有如「生命力旺盛的火山」，教师则像是传教士：这是教宗良十四世5月16日接见基督学校兄弟会成员时提出的两个图像。这次会晤适逢两个特别的周年纪念：本笃十三世教宗于1725年1月26日颁布谕令，批准该修会成立及其会规三百周年，以及庇护十二世教宗于1950年宣布圣若翰喇沙（Giovanni Battista La Salle）为「所有教育者在天上的主保」的75周年纪念。

青年应在和谐中成长

教宗良十四世在讲话中指出，圣若翰喇沙发挥创意来回应他当时的诸多困难，并且走上「往往还没有探索的新道路」。比方说，正是这位法国圣人推动了「教育学的革新」，从只针对少数学生的教育，变成班级授课的教学。

教宗说：「我们时代的青年与各个时代的青年一样，都是生命力和精力旺盛、情感和想法充沛的火山。从他们在许多领域从事的精彩活动，可以看出这点。然而，他们也需要协助，好能在和谐中增进富饶，以不同于以往的方式克服那些会妨碍他们健全发展的阻碍。」

寂寞、肤浅、个人主义是今天的挑战

今日一如往昔，年轻世代也遇到许多阻碍。普雷沃斯特教宗说：「让我们想想，那些越来越肤浅、个人主义和感情不稳定的关系模式日渐猖獗，从而造成寂寞感；让我们想想现在流行的生活节奏和风格，这导致在学校、家庭，有时在同龄人之间也没有足够的聆听、反省和对话，孤独感油然而生。」

帮助学生贡献最好的自己

为此，教宗敦促基督学校兄弟会成员发展新的工具和语言去「接触学生的内心，帮助他们、激励他们勇敢应对各种阻碍，在生活中依照天主的圣意贡献最好的自己」。

为了达到这目标，教师的培育极其重要，并要遵循圣若翰喇沙十分重视的原则，也就是：「把教育职务当成牧职和使命，以及在教会内的献身生活」。

跟随方济各教宗的芳踪，教宗良十四世重申了一项原则，即：「在教育中传扬福音，在福传中提供教导」。普雷沃斯特教宗最后强调，教育领域的所有成员都必须「彼此协作」。

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