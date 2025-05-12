良十四世与泽连斯基通电话，乌总统：我邀请教宗访问乌克兰

乌克兰总统在X平台上表示，他与教宗良十四世首次通电话，感谢他对该国的支持。此外，泽连斯基总统也邀请教宗访问乌克兰。

（梵蒂冈新闻网）乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在X平台上宣布，他与新任教宗通了电话。「我与教宗良十四世谈话。这是我们的第一次交谈，却已经是亲切融洽、意义深厚的对话。我感谢圣父教宗对乌克兰和我们全国人民的支持。」圣座新闻室主任布鲁尼证实了这个消息。

在X平台的贴文中，泽连斯基对教宗于11日主日在天皇后喜乐经祈祷活动中的发言深表赞赏。教宗谈到「必须为我们国家达成公正且持久的和平，并且为释放俘虏」而努力。

此外，泽连斯基也表示，他与教宗谈论了「数以千计被带去俄罗斯的乌克兰孩童」。「为了帮助这些被迫离开家人的孩子能够回家，乌克兰有赖梵蒂冈的援助。我向教宗通报了乌克兰与我们伙伴的协议，根据这项协议，从今天开始应当全面且无条件地停火至少三十天」。总统写道：「我也重申，乌克兰愿意通过任何形式进行进一步的谈判，包括直接会谈。这是我们一再强调的立场。」

泽连斯基总统最后表明，他已邀请良十四世教宗在乌克兰进行使徒访问：「这种访问会为全体信众和我们所有人民带来真正的希望。我们同意保持联系，安排在不久的将来举行面对面会晤。」

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