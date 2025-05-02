教宗方济各未发表的访谈：有关伯多禄宗徒角色的要理讲授

教宗方济各2021年接受西班牙语天主教电视网采访时，谈论了伯多禄宗徒的角色。这段内容当年本应该放在纪录片里播出，本新闻网现在予以公布。教宗省思了有关耶稣与伯多禄对话的圣经章节，重申教会应当在世界上做个谦逊的仆人。

（梵蒂冈新闻网）全然信靠天主、深知自己是个软弱的罪人、再次召叫众司铎为所有人服务，以及敬佩当代的殉道者：这些是教宗方济各2021年与西班牙语天主教电视网（El sembrador, Nueva Evangelización）创办人迪亚斯（Noel Díaz）在圣玛尔大之家交谈的主题，有些内容当时没有播出。梵蒂冈新闻网在教宗方济各辞世后的九日纪念期予以发表。

问：您今天是这个名叫西满的人的继承人。圣父教宗，这段经文提醒您哪些事？

答：很多事！耶稣在人群中间召叫西满，而不叫他与人们分开。在耶稣宣讲之处，人潮汹涌。人们前去聆听耶稣，因为他们渴求天主圣言。耶稣说话时，像个有权威的人。

首先，耶稣始终从子民那里、在子民中间召叫祂的司铎。假如伯多禄忘记他的根源，他就背离了耶稣的计划，组成一个菁英团体。不可如此。牧人必须与羊群同在。这样他才是个牧人。

其次，耶稣给的征兆，不光是祂圣言的权威。为了使人们对他有信心，祂行了那个出乎众人意料的奇迹。凡是有耶稣在的地方，就能感受到祂的力量；而伯多禄日后产生怀疑、缺乏力量时，他会想起这奇迹，也就是上主能改变事物。看到耶稣行奇迹时，伯多禄做了什么？他跪在耶稣面前，感到自己一无所是、谦卑低下，承认自己的限度、自己是罪人。「主，请祢离开我！因为我是个罪人。」（路五8）因著这句话，耶稣到了祂要去的地方。伯多禄的旅途是与人们同在，好能聆听上主。他遵照主的命令出去捕鱼，实现了这个奇迹。

第三、他承认自己渺小、一无所是，并告诉上主：「请祢离开我，因为我是个罪人。」「因为你是个罪人、因为你跟随了我，我现在要使你成为捕人的渔夫。」（路五10）

这是第四步。当耶稣给主教、司铎傅油时，耶稣之所以给他们傅油，是为了要让他们做牧者。耶稣的傅油不是要给一个人升官，让他做办公室的头。耶稣给人傅油，不是为了治国理政。不，祂傅油，是为了使之成为牧者。因而伯多禄放弃了一切。

问：作为伯多禄的继承人，您有何感受？

答：我感受到上主的陪伴，因为是祂作了拣选，是祂开启了这段历史。祂与我一同展开这历史，祂派遣了我，并且陪伴我。尽管有些地方我不够尽忠职守，因为我跟伯多禄一样都是罪人，祂并没有遗弃我。因此，我感受到祂对我的眷顾。

问：福音记载，耶稣问门徒说：「人们说人子是谁？」他们说：「有人说是洗者若翰；有人说是厄里亚；也有人说是耶肋米亚，或先知中的一位。」耶稣对他们说：「你们说我是谁？」西满伯多禄回答说：「祢是默西亚，永生天主之子。」

答：在这段福音事迹中，耶稣一开始先是询问众人，祂想要聆听。祂说：「人们说我是谁？」「他们说，祢是先知，祢是复活了的洗者若翰。」耶稣问了普罗大众的说法后，又问门徒：「那么，你们怎么说？」换句话说，耶稣在质问他们。耶稣也转向我们，对我们提出问题说：「对于你自己，你怎么说；对于我，你又怎么说？」这是与耶稣的对话。祂叫了我们的名字。伯多禄早已展现出领袖的样子，因为耶稣第一天认识他，就改了他的名字：「你是西满，但你要叫伯多禄。」（参阅：若一42）他的地位有如团体里的柱石。

伯多禄冒著极大的风险，向耶稣做出信仰宣认。让我们想像对某人说出这话的场景：「你不是弟铎，也不是加约，祢是天主、是天主子。」您要是今天对任何人说这句话，都会被带到精神病院，别人会说您脑子不正常。」伯多禄冒了极大的危险，而耶稣阐明，正因为他有勇气冒险：「因为你所说的，不是任何学问启发你的，而是天父透过祂的圣神所启示的。」（参阅：玛十六17）因此，耶稣看到伯多禄如此冒险时，以他的名字来肯定他：「约纳的儿子西满，你是伯多禄（磐石），在这磐石上，我要建立我的教会。」（同上，17-18节）由于依靠耶稣的话语，伯多禄坚若磐石，教会遂在脆弱的伯多禄之上建立起来。当一个人远离耶稣的话时，他就像其他任何人一样，不会坚若磐石。因此，耶稣选择了伯多禄，因为他坚若磐石。伯多禄对耶稣说的话感到又惊又喜，即：「这是我的在天之父向你启示的。」

然后，耶稣说：「你们知道，我现在要去耶路撒冷，那里有很糟糕的事在等著我。他们要审判我、杀害我、把我钉在十字架上，可是我将会复活。」这时候，早已有些觉得自己是团体老大的伯多禄，把耶稣叫到一旁。福音记载，伯多禄说：「主，千万不可！」（同上，22节）耶稣先前刚赞许了伯多禄，对他说：「你是我在天大父启示的器皿。」现在，耶稣谴责他，说：「撒殚，退到我后面去！」（同上，23节）这是最严厉的责备。为什么呢？因为他想要耶稣远离十字架的道路。这是对首任教宗伯多禄的一大纠正。耶稣对我们历任教宗也是如此，如果我们有时候远离祂的救恩计划，祂就会说：「这不是我的道路，是撒殚的道路。」为什么呢？因为我们都是罪人，我们都会远离正途。历史让我们看到，有几位教宗倾向于不同的道路，尽管他们从来也没有在信仰上犯过错。的确，即使他们过著世俗化的生活，在信仰上也从未犯错。而当伯多禄在信仰上犯错时，上主说：「不，这是撒殚的路。我的道路是十字架。」换言之，我信赖耶稣的话语，祂选择我时，使我信心坚定，我犯错时，祂搧我一记耳光。

问：尘俗世界的挑战和攻击有时很难应付，但我确信，应对从教会而来的攻击是一件更痛苦的事。这便是「你是伯多禄」这句话的内涵。您现在身为伯多禄的继承人，虽然这一切攻击都会出现，但天主的圣言说，邪恶势力不会获胜。

答：邪恶势力、地狱势力啊！也就是说，当人们不再寄望于天主的启示、耶稣的选择，而是其它方法，例如金钱时。「我们状况很好，因为我们有钱。」让我们想像一位司铎、一位主教说：「我们堂口一切顺利，因为我们的教友给我们钱，事情进展得很好。」不可把希望寄托在那里，否则你会崩溃的。这些是地狱势力，不是天父启示的德能。邪恶势力羞辱了耶稣，把祂钉在十字架上，它们既然对耶稣这么做，我是谁，它们凭什么不对我这么做？如果它们如此对待耶稣善师，那么门徒中的任何一个人、你们当中的任何一个人，都不必是教宗了，一律别无所求。教会的众多殉道者教导了我们这一点。

问：《若望福音》第21章记载，耶稣问伯多禄：「你爱不爱我。」然后坚定他的使命，并告诉他，这将不是一条容易的道路。

答：这既是坚定也是许诺。伯多禄宣认耶稣是默西亚时，耶稣向他承诺，阴间之门绝不会得胜，他必将坚若磐石（参阅：玛十六18）。在《若望福音》中，耶稣三度坚定了他。伯多禄心神忧伤，因为我们记得，他三次否认了耶稣，所以他很伤心，最后上主三次坚定了他。耶稣难道对他说：「从今以后，你不会再遭遇不幸，你将变得无所不能，拥有一切财富，现在人们都要跟随你。」祂难道这么说了吗？不是的，耶稣对伯多禄说：「你要向前行，因为你到了老年，你将前往你不愿意去的地方去，人们要带你往你不愿意去的地方去，脱去你的衣服。你最终会跟我一样，被钉在十字架上。」（参阅：若廿一18）

上主向伯多禄承诺了十字架的道路，那是全然奉献的道路、唯独信赖祂的道路。有意思的是，伯多禄先是出于圣神的德能，宣认耶稣是天主子，随后他又失去了方向。耶稣谈论十字架时，伯多禄试图劝退祂。伯多禄当时陷入世俗思想，这里又发生同样的事。

耶稣对伯多禄说了这话，他接受了，然后转向若望，问说：「主，既然他在这里，他将来会怎样？」伯多禄是个爱说闲话的人，他忘记上主曾经叫他不要说别人的闲话。我们就是这样，但是上主以祂的德能眷顾我们，即使是需要面对殉道磨难的时候，祂依然以祂的大手来陪伴我们。

谈到殉道的磨难，我最后想要谈谈今天的殉道者。今天的殉道者比教会初期来得多。殉道的基督徒，他们只因为身为基督徒、宣认耶稣，就被斩首。有些殉道者因为宣认了耶稣，所以现在被关在监狱里。他们是我们的弟兄姊妹！这是殉道者的教会。这是个得胜的教会，但不是在银行里有很多钱的教会。这是得胜的教会、殉道者的教会、作见证的教会，因为殉道的意义是作见证。我提到过那些付出生命的人，但也有些男女每天致力于教导儿女善度基督徒生活，为他们树立榜样，他们也是殉道。有人会说：「不，神父，如果没遇害身亡，怎么会是殉道者呢？」不是的，殉道者的意思是见证人。殉道就是作见证，这是从希腊文翻译过来的词汇。耶稣的任何一个见证人都是殉道者，也就是他作了见证。他也推动教会前行。愿天主降福你们所有人，也请你们为我祈祷。

问：请您降福大家。

答：对于你们所有正在收看和收听这段谈话的人，我祈愿上主开启你们的心智，让祂的话语进入其中。为此，我由衷祝福你们。我祝福你们，我以父亲、长兄和你们众人之仆的身份祝福你们。愿全能的天主、圣父圣子及圣神降福你们。拜托，请你们为我祈祷。谢谢。

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