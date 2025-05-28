教宗公开接见：怜悯首先关乎人性，然后才是宗教课题

教宗良十四世28日在周三的公开接见活动中，继续进行“耶稣基督——我们的希望”为主题的禧年要理讲授系列。当天，教宗就另一个比喻进行了反思：慈善的撒玛黎雅人。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月28日在圣伯多禄广场主持周三公开接见活动，继续“耶稣基督——我们的希望”为主题的禧年要理讲授系列。当天，教宗对慈善的撒玛黎雅人的比喻进行了反思。他说，“事实上，耶稣所讲的这个比喻，场景恰是一条道路、一条艰难险峻的道路，如同人生一样。那躺在路旁受伤的人，是我们每个人的写照。关于耶稣每次停下脚步来照料我们的记忆，就会使我们更懂得怜悯”。

以下是教宗良十四世要理讲授的全文：

亲爱的弟兄姐妹们：

我们继续默想福音中的一些比喻。这些比喻是改变视角、使我们向希望敞开的契机。有时候，希望之所以缺乏，是因为固守于某种僵化、封闭的观点；而比喻则帮助我们从另一个角度看待事物。

今天，我想和大家谈谈一位学有专精、学富五车的法学士；然而，他却需要改变视角，因为他的注意力集中在自己身上，没注意到其他人（参阅：路十25-37）。他实际上询问耶稣如何“承受”永生，用一种将永生视为明确权利的表达方式。然而，在这个问题背后，也许恰好藏著一种要被关注的需求：因为他唯一请耶稣解释的是“近人”这个词，其字面意思是“那个靠近的人”。

为此，耶稣讲述了一个比喻，那是一段使提问发生变化的旅途：从“谁爱我？”转向“谁怀有爱？”前者是不成熟的提问，后者则是已领悟自己生命意义的成人的提问。发出第一个问题时，我们待在角落等待；而第二个问题则驱使我们踏上旅途。

事实上，耶稣所讲的这个比喻，场景恰是一条道路、一条艰难险峻的道路，如同人生一样。那是某个人走的路，他从山上的耶路撒冷走下来，前往位于海平面以下的耶里哥。这幅画面本身就已预示可能发生的事：他的确遭到袭击、被毒打、洗劫，而且被留在那里，半死不活。这经验发生在某些境遇、某些人，有时甚至是我们信任的人，夺去我们的一切，将我们遗弃在路上时。

不过，人生正是由一连串的相遇所构成；而就在这些相遇中，我们的真实样貌便会显露出来。我们发现自己站在他人面前，面对他的脆弱与软弱，我们可以决定怎么做：是要加以照顾，还是装作没事。一个司祭和一个肋未人也走同一条路下来。他们都是在耶路撒冷圣殿中服务、生活在神圣空间中的人。然而，敬礼行为并不会自动使人具有怜悯的心肠。事实上，怜悯首先是关乎人性的议题，然后才是宗教的课题！在成为信徒之前，我们先被召成为“人”。

我们可以想像，那个司祭和那个肋未人在耶路撒冷逗留多时后，急著赶回家。正是这份匆忙，在我们的生活中也屡见不鲜的匆忙，常常妨碍我们心生怜悯。凡是认为要以自己行程为重的人，就不愿为他人停下脚步。

但请看，一个确实能够停下脚步的人来了：他是撒玛黎雅人，也就是属于一个被轻视的民族的人（参阅：列下十七）。关于他的情况，经文没有交代其行程方向，只说他在旅途中。这里与宗教虔诚无关。这位撒玛黎雅人之所以停下来，单单只是因为他是一个面前有另一个需要帮助者的人。

怜悯透过具体的行动来表达。福音作者路加描写了那位撒玛黎雅人的举动，我们称他为“慈善的”，但在经文中，他只是人而已：撒玛黎雅人走靠近，因为若你想帮助某个人，就不能想著保持距离，而是必须投身其中、弄脏自己，甚至可能被沾染；他先用油和酒为受伤的人清洗伤口，然后为之包扎；他扶伤者骑上自己的牲口，这表示他亲自承担起对方的重担，因为唯有愿意分担他人的痛苦，才是真正的帮助；他把伤者带到一间客栈，在那里付了“两个银钱”、大约是两天的工资；他还承诺自己会再回来，如果有额外的开销再付款，因为对他而言，对方不是一个待投递的包裹，而是一个需要照料关怀的人。

亲爱的弟兄姐妹们，我们何时才能中断自己的旅程，怀著一颗怜悯的心呢？一旦我们明白，那躺在路旁受伤的人，是我们每个人的写照。那时，关于耶稣每次停下脚步来照料我们的记忆，就会使我们更懂得怜悯。

因此，让我们祈祷，愿我们在人性上不断成长，好使我们的人际关系更加真诚、更富怜悯之情。让我们向基督圣心祈求恩宠，好能更加拥有祂的那份情操。

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