教宗良十四世探访圣座主教部

教宗20日探访圣座主教部，他在该部会担任部长一职有两年多的时间。教宗在主教部的小圣堂内主持了弥撒。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月20日上午突然访问圣座主教部，并在那里的小圣堂内主持了弥撒圣祭。圣座新闻室证实了上述消息。

教宗于当天早上10点乘坐黑色厢型车抵达位于庇护十二世广场的圣座主教部办公室，他自从2023年1月获任命为圣座主教部部长起，就一直在那里服务。先前，教宗良十四世于5月10日乘厢型车前往罗马郊外杰纳扎诺善导之母朝圣地祈祷，13日乘黑色厢型车来到圣奥斯定会总会院，并在那里与同会弟兄共祭，并与他们共进午餐。

20日，是他的第三次突然出访，受到圣伯多禄广场周围人群的欢迎。其他人则聚集在主教部所在大楼后方，等待教宗的厢型车从车库里出来。教宗在主教部停留了约一个半小时。

当天上午，罗马主教公署发布消息称，教宗将于6月12日上午10点在梵蒂冈保禄六世大厅接见所有在罗马教区工作的司铎。就如先前所公布的，教宗将于5月31日周六上午、圣母访亲瞻礼，在圣伯多禄大殿主持弥撒，祝圣几名司铎。这对罗马教区来说也是另外一个非常重要的时刻。

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