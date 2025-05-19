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Il Papa con la presidente peruviana Dina Ercilia Boluarte Zegarra
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Leone XIV con il presidente Zelensky
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教宗
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教宗接见秘鲁及乌克兰总统

教宗良十四世在开始伯多禄牧职当天，接见了秘鲁共和国总统博鲁阿尔特及乌克兰总统泽连斯基。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月18日在开始伯多禄牧职的弥撒后，举行了两次接见活动。

首先，教宗会见了秘鲁总统博鲁阿尔特（Dina Ercilia Boluarte Zegarra）女士。后者在X平台上写道，她将秘鲁人民的亲切关怀带给了教宗。博鲁阿尔特总统也提到罗马的新主教是“天主的仆人，多年来在秘鲁致力福传使命，并为这个国家最有需要的人服务”。

教宗良十四世后来也接见了乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）及其夫人。泽连斯基总统也通过X平台，感谢教宗在天皇后喜乐经中的讲话，特别是“需要公正的和平”，因为“每个国家都理当在和平与安全中生活”。对于教宗蒙召在希望中推动的使命，泽连斯基总统表达了祝愿，并期许“为所有人实现公正和平及体面生活”的祈祷能够得到聆听。

 

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2025 May 19, 09:54

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