教宗良十四世：停止乌克兰战争

教宗良十四世心系在冲突下受苦的百姓。他在28日公开接见活动结束时，高声呼吁让武器停止喧嚣，要为和平祈祷，支持对话及停火。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月28日在周三公开接见活动中再次为和平及保护平民发出呼吁。

教宗首先念及乌克兰人民，他们“再次遭受针对平民和基础设施的严重袭击”。教宗说：“我保证关怀所有受害者，尤其是儿童和家庭，并为他们祈祷。我再次强烈呼吁遏止战争，支持每一个对话与和平的举措。我吁请众人一起为乌克兰和所有因战争而受苦的地方祈求和平。”

接著，教宗提到加沙地带，想到遭杀害的儿童。他说：“在加沙地带，母亲和父亲的哭声越来越响亮，直达上天。他们紧紧抱著失去生命的孩子的遗体，不断被迫移动，以寻找一点食物和更安全的庇护所来躲避轰炸。”

联合国儿童基金会28日公布了一些令人震惊的数字：自2023年10月起，有5万多名孩童死亡或者受伤；另外，有40多人在加沙援助物资分发点附近遭枪击而受伤。

教宗良十四世说：“我再次向负有责任的人呼吁：要停火；要释放所有人质；要全面遵守人道主义法。”

教宗问候讲波兰语的朝圣者时提到真福斯德望·维辛斯基（Stefan Wyszyński）枢机，赞许这位波兰首席主教在该国教会遭受迫害时期虽然被关押，但他始终是一位“忠于基督的牧者”。教宗邀请朝圣者注视维辛斯基枢机的见证，他通过牺牲和对话，慷慨地促使教会合一。

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