教宗天皇后喜乐经：天主特别在受苦者身上显示自己

良十四世教宗25日首次在梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领信众诵念《天皇后喜乐经》。他指出，虽然我们是脆弱的，但上主以祂的神陪伴我们，使我们成为“祂爱其他人、爱社会和世界的工具”。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月25日、复活期第六主日，首次在梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领信众诵念《天皇后喜乐经》。念经前，教宗感谢聚集在圣伯多禄广场上的信众和那些通过媒体参与的人。他说：“我对你们向我展现的情感表示感谢，同时我也请你们以祈祷和关怀支持我。”教宗提到上主对他的召叫时强调，“在生活的道路上，以及在信仰的道路上，有时我们会感到当不起”。

教宗指出，“本主日的福音（参阅：若十四23-29）告诉我们，不可只依靠自己的力量，而要仰赖那拣选我们的上主的慈悲，坚信圣神引领我们并教导我们一切”。

耶稣受难前夕，门徒们感到忧虑和痛苦。为了让他们摆脱这忧苦，耶稣宣告了将要赐下圣神，并告诉他们：“你们心里不要烦乱，也不要胆怯。”(第27节)

“如果我们留在祂的爱内，祂也就住在我们内，我们的生命成了天主的宫殿。这爱照亮我们，影响我们的思维方式和选择；这爱甚至扩展到他人身上，光照我们生活的所有状况。”

教宗解释道，“天主居住在我们内”就是赐下圣神。“祂牵著我们的手，让我们也在日常生活中体验到天主的临在和接近，使我们成为祂的住所”。

教宗良十四世指出，“尽管我是脆弱的，但上主并不因我的人性而感到羞耻，反而来住在我内。祂以祂的神陪伴我，启发我，使我成为祂爱别人、爱社会和世界的工具”。

教宗总结道，在这许诺的基础上，“我们要怀著信仰的喜乐前行，成为上主圣洁的殿宇”。“让我们努力将祂的爱带到世界各地，记住每一位弟兄姊妹都是天主的住所，祂特别在弱小者、贫困者和那些受苦者身上显示出祂的临在，要求我们成为体贴周到、心怀怜悯的基督徒。”

为此，我们将自己托付于圣母玛利亚的转祷，因著圣神的德能，她成了“奉献给天主的住所”。最后，教宗提醒说，与圣母一起，“我们也能体验到领受上主的喜乐，成为祂的爱的标记和工具”。

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