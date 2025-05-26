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教宗天皇后喜乐经：天主特别在受苦者身上显示自己

良十四世教宗25日首次在梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领信众诵念《天皇后喜乐经》。他指出，虽然我们是脆弱的，但上主以祂的神陪伴我们，使我们成为“祂爱其他人、爱社会和世界的工具”。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月25日、复活期第六主日，首次在梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领信众诵念《天皇后喜乐经》。念经前，教宗感谢聚集在圣伯多禄广场上的信众和那些通过媒体参与的人。他说：“我对你们向我展现的情感表示感谢，同时我也请你们以祈祷和关怀支持我。”教宗提到上主对他的召叫时强调，“在生活的道路上，以及在信仰的道路上，有时我们会感到当不起”。

教宗指出，“本主日的福音（参阅：若十四23-29）告诉我们，不可只依靠自己的力量，而要仰赖那拣选我们的上主的慈悲，坚信圣神引领我们并教导我们一切”。

耶稣受难前夕，门徒们感到忧虑和痛苦。为了让他们摆脱这忧苦，耶稣宣告了将要赐下圣神，并告诉他们：“你们心里不要烦乱，也不要胆怯。”(第27节)

“如果我们留在祂的爱内，祂也就住在我们内，我们的生命成了天主的宫殿。这爱照亮我们，影响我们的思维方式和选择；这爱甚至扩展到他人身上，光照我们生活的所有状况。”

教宗解释道，“天主居住在我们内”就是赐下圣神。“祂牵著我们的手，让我们也在日常生活中体验到天主的临在和接近，使我们成为祂的住所”。

教宗良十四世指出，“尽管我是脆弱的，但上主并不因我的人性而感到羞耻，反而来住在我内。祂以祂的神陪伴我，启发我，使我成为祂爱别人、爱社会和世界的工具”。

教宗总结道，在这许诺的基础上，“我们要怀著信仰的喜乐前行，成为上主圣洁的殿宇”。“让我们努力将祂的爱带到世界各地，记住每一位弟兄姊妹都是天主的住所，祂特别在弱小者、贫困者和那些受苦者身上显示出祂的临在，要求我们成为体贴周到、心怀怜悯的基督徒。”

为此，我们将自己托付于圣母玛利亚的转祷，因著圣神的德能，她成了“奉献给天主的住所”。最后，教宗提醒说，与圣母一起，“我们也能体验到领受上主的喜乐，成为祂的爱的标记和工具”。

 

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2025 May 26, 11:20

何为天皇后喜乐经？

《天皇后喜乐经》是四大古老圣母对经之一，另外三篇为大哉救主之母（Alma Redemptoris Mater）；万福天上母后（Ave Regina Coelorum）；又圣母经（Salve Regina）。

本笃十四世教宗1742年钦定，在复活期间，即复活主日到圣神降临节，以天皇后喜乐经替代三钟经，诵念时应保持站立姿势，作为战胜死亡的标记。

天皇后喜乐经与三钟经一样，每日诵念三遍：清晨、中午和日落时分，意在将一天的时光奉献于天主和圣母玛利亚。

根据敬礼传统，这篇古老对经的历史可追溯至第六或第七世纪，十三世纪上叶的文献已经记载了它的广泛流传，当时的方济各会士们将它收录于他们的日课经内。这篇对经由四个短句组成，每个短句都以阿肋路亚结尾，这是信众呼求圣母玛利亚在天之后的经文，为的是与她一同欢庆基督的复活。

教宗方济各2015年4月6日在复活节后的天皇后喜乐经祈祷中，指出了我们应以怎样的心态诵念这篇祷文。他说：“让我们转向圣母，邀请她欢心喜悦，因为她所怀胎的那一位，一如祂许诺的已经复活了；让我们也信靠她的代祷。实际上，我们的喜悦反映了圣母玛利亚的喜悦，因为是她以信德守护了且依然守护着耶稣的事迹。因此，让我们怀着幸福子女的心情诵念这篇祷文，因为我们的母亲是幸福的。”

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

天皇后喜乐经

启：天上母后，欢乐吧！阿肋路亚。

应：因为妳亲生的爱子，阿肋路亚。

启：正如祂所预言，已经复活了，阿肋路亚。

应：请为我们祈求天主，阿肋路亚。

启：童贞玛利亚，欢乐吧！阿肋路亚。

应：因为主确实复活了！阿肋路亚