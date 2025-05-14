教宗良十四世致奥斯定会弟兄：彼此亲近，活出共融

教宗突访圣奥斯定会总会院。教宗在5月13日午前抵达，在会院的圣堂与同会弟兄共祭弥撒，并与他们共进午餐——正如他在担任枢机时期常做的那样。总会长莫拉尔神父表示：这是一场“家庭式的探访”。

（梵蒂冈新闻网）在教会纪念法蒂玛圣母的日子里，教宗良十四世与奥斯定会的弟兄们共祭弥撒。随后，他与弟兄们共进午餐，这对他而言在担任枢机时期几乎每天如此。5月13日中午前，教宗亲临圣奥斯定会总会院，这里正是他在2001年至2013年担任总会长期间长达12年的居所。教宗乘坐的黑色座车仅行驶了数步之遥，从梵蒂冈行驶至位于贝尼尼柱廊旁的保禄六世大街，私下探访其修会家庭。共同生活是首要生活准则，因为这正是希波主教圣奥斯定在其修会生活规则中所明确规定的：“你们聚居一处的根本理由，是为了在同一屋檐下同心合意地生活，以一心一意奔向天主。”

教宗离开时已是下午三点左右，众多信友聚集在会院门前及保禄六世大街周边，即使突如其来的雷雨也未能阻挡他们等候教宗的热情。教宗离开时向等候他的众人致意。随后，总会长亚历山德罗·莫拉尔（Alejandro Moral）神父向梵蒂冈新闻网说，一切活动都在总会院内举行，教宗在会院圣堂主持弥撒，之后与弟兄们共进午餐，并进行了一场亲切的交谈。

这是一场怎样的会晤？

他以前常常来我们这里用餐，这次他特意前来感谢整个团体。他来主持感恩祭，并与我们一起用餐。这是一场亲如家人的探访，是一场感恩的会晤。这段共处的时光非常亲切、非常温馨。因为他认识我们每一个人，我们也都认识他，因此这次会晤特别美好。

你们之间有交流吗？

有的，当然还有一些其他来向他致意的人，例如与我们一同工作的工人、厨房里的厨师。

那是一个愉快的时刻吗？

是的，很愉快。这是他第一次作为教宗来访，我们大家都非常高兴。

他对你们说了些什么？

他说我们应始终彼此亲近，正如圣奥斯定所教导的那样，活出共融的生活。

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