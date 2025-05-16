意大利总理梅洛尼与教宗良十四世通电话

意大利政府的一份公告中提到该国部长会议主席梅洛尼与教宗良十四世的电话交谈。前者再次对教宗的当选表示祝贺，并强调支持圣座为结束冲突所做的努力。

（梵蒂冈新闻网）意大利部长会议主席梅洛尼女士与教宗良十四世日前进行了电话会谈。意大利总理办公室通过一份公告发布了此消息，圣座新闻室证实了这个消息。

意大利政府的公告指出，梅洛尼向教宗表示，她以“个人和意大利政府的名义”，对普雷沃斯特“当选伯多禄继承人再次表示祝贺”，并强调了意大利与基督在世代表之间紧密相连的关系。

公告中写道，“意大利赞赏和支持圣座在所有危机情况下为促进和平及结束冲突所做的努力。在有冲突的地方，武器占据了交流和对话原本的位子”。

意大利部长会议主席梅洛尼再次强调，“意大利愿意与圣座一起，继续努力促使人工智能的发展符合伦理原则，并为人类服务”。公告强调，这挑战是在意大利举行的七国集团峰会的核心，教宗良十四世5月10日接见枢机们时也提到捍卫人性尊严、正义与劳动等方面的挑战。

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