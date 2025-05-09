圣座新闻室介绍良十四世教宗名号和行程

新教宗在他的首篇讲话中运用了「平安的话语」，那是一种「令人解除武装、使人感到平息的平安」。圣座新闻室布鲁尼向记者们如此表示。他阐明，教宗选择以良十四世为名号，明显与教会社会训导息息相关。11日主日中午12点，教宗要在圣伯多禄大殿中央阳台带领信众诵念《天皇后喜乐经》，然后隔天12日周一问候所有记者。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世「运用了耶稣复活后最先说的话、平安的话语」，那是「令人解除武装、使人感到平息的平安」。圣座新闻室主任布鲁尼5月8日晚上在教宗当选后不久召开记者会，强调了这一重点。

布鲁尼阐述了新教宗名号的重要性和现实意义。显然，这是向他的前任良十三世致敬，他于1891年5月颁布了《新事》通谕，开创当代教会社会训导先河。「显然，这并非偶然提及男男女女和他们的工作，在人工智能时代也是如此」。

此外，布鲁尼也指出，新任教宗提出要在一个充斥著冲突与张力的世界上「对话」。「天主爱我们，天主爱你们所有人，邪恶不会得逞！」良十四世的这份祝福著实令人想起教宗方济各在复活主日说的一些话。

新教宗率先进行的几项活动

在此机会上，圣座新闻室宣布了新教宗接下来的几项活动安排。5月9日周五上午11点，他要在西斯汀圣堂与众枢机举行弥撒。本新闻网将提供有中文解说的直播。随后，5月11日主日中午12点，新任罗马主教将在圣伯多禄大殿中央阳台带领信众诵念《天皇后喜乐经》。隔天12日周一上午10点，良十四世教宗要在保禄六世大厅接见所有在圣座新闻室登记的媒体工作者，他们报道了最近几周的活动消息。

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