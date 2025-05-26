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2025.05.25 Visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore e venerazione dellâ Icona della Beata Vergine Maria Â«Salus Populi RomaniÂ»
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Pope Leo attends prayer service at Rome's Basilica of Saint Mary Major
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教宗
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教宗在罗马人民救援之母像前祈祷：安慰无家可归与无依之人

在5月25日主日紧张行程的最后一站，教宗良十四世前往圣母大殿敬礼罗马人民救援之母。他静默祈祷后，献上一束鲜花。教宗也在其前任方济各墓前默祷片刻。

（梵蒂冈新闻网）从5月25日主日起，教宗良十四世正式成为罗马人民的父亲与牧者。在这样一段满载历史、传统与现实意义的充实日程之后，他的脚步停留在那位在几个世纪以来守护“永恒之城”居民的母亲——“罗马人民救援之母”前。在此之前，教宗良十四世在卡比托利欧广场接受城市的致敬，并在邻近的拉特朗圣若望大殿举行就职罗马主教弥撒。

向方济各教宗致敬

弥撒后约晚间七点十五分，教宗良十四乘坐教宗座车抵达圣母大殿，向圣母致敬。这并非正式的“就任仪式”，而是一次深刻而个人的祈祷时刻，尽管当时也有许多信众陪伴在场。大殿前的广场更是人潮涌动，许多朝圣者从下午开始便排队，只为瞻仰安葬于此的方济各教宗。教宗良十四世也来到他前任的白色大理石墓碑前肃立祈祷。这不是他第一次这样做：早在他当选后的那个星期六，从杰纳扎诺（Genazzano）的“善导之母”朝圣地返回时，他便曾前来祈祷。当天下午，他在这一简短行程结束之际，再次重复了这一举动。片刻静默，站立祈祷，并以十字圣号结束。

在“罗马人民救援之母”像前祈祷

在此之前，教宗来到“罗马人民救援之母”像前，先俯首默祷，后仰望默观圣像。传统上认为此像为圣路加所绘。方济各教宗对这幅圣像情感尤深：每次牧灵访问或重大手术前后，他都曾前来致敬，次数超过110次。教宗良十四世在祈祷中，将自己作为罗马主教的牧职托付于圣母。他献上一束白色与黄色玫瑰，并诵念一篇祷词，称玛利亚为“人类所能献于天主的最美奉献”。作为伯多禄的继承人，教宗向圣母祈求：愿她引领教会之船驶向平安的港湾，远离一切险阻；也求她庇护这座城市，安慰“那些来到此地却无家可归、无依无靠的人”。

最后，教宗降福在场的众人，并以拉丁文带领大家诵念《圣母经》。

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2025 May 26, 09:48

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