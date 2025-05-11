良十四世敦促青年：教会很需要圣召，你们不要害怕
（梵蒂冈新闻网）5月11日主日，圣伯多禄广场踊跃欢腾，挤满了十万名热情澎湃的人。各年龄层的朝圣者、游客，以及罗马居民蜂拥而至，参加三天前刚当选的新任教宗带领的天皇后喜乐经祈祷活动。
现场有数以百计的人身穿乐队和民俗表演服饰，他们聚集在罗马参加属于他们的禧年活动。当天上午，他们先是在加富尔（Cavour）广场举行弥撒，然后沿途表演，经过和解大道，游行前往圣伯多禄广场。他们以动听的乐声和迷人的舞蹈，将美好与欢乐带给周遭的人。教宗良十四世在念经前，首先向他们致以问候。
在善牧主日，教宗良十四世解释了选自《若望福音》第十章的主日福音。教宗指出，耶稣启示人们，祂是「真牧人，认识并爱护祂的羊，而且为羊群献出生命」。因著在天主上智的安排，良十四世正是在善牧主日展开罗马主教的职务，他视之为一大恩典。
当天也是世界圣召祈祷日。这是另一个欢乐与祈祷的缘由。良十四世重申他当选为教宗隔天在弥撒讲道中说的：「是基督偕同祂的圣神在引领教会。」
愿青年得到接纳并成为可信赖的榜样
良十四世引用圣大额我略教宗的话，指出天主子民「与爱他们的那位心心相印」（圣大额我略《讲道集》十四3-6）。普雷沃斯特教宗表示，他与天主子民一同为圣召祈祷，「尤其是为司铎和修会奉献生活的圣召祈祷」。
「教会非常需要这些圣召！重要的是，男女青年在我们的团体内能在他们的圣召旅途中获得接纳、聆听和鼓励，找到慷慨献身于天主和弟兄姊妹们的可信赖的榜样。」
随天主心意的牧者
此外，良十四世也引用了教宗方济各的第62届世界圣召祈祷日文告，其重点在于对青年的接纳和陪伴。为此，普雷沃斯特教宗鼓励众人一同祈祷。
他说：「我们要恳求在天大父，愿每一个人按照自身情况，为彼此成为『随祂心意』的启发引领者，在爱与真理的道路上能互相扶持前行。我要对青年说：『你们不要害怕！你们要接受教会和主基督的邀请！』童贞圣母玛利亚以整个生命回应了上主的召叫，愿圣母永远陪伴我们跟随耶稣。」
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