良十四世敦促青年：教会很需要圣召，你们不要害怕

十万名信众参加了普雷沃斯特首次以教宗身份主持的天皇后喜乐经祈祷活动。适逢善牧主日，教宗邀请众人尤其为蒙召度司铎和修会奉献生活的人祈祷。当天也是乐队举行禧年活动的日子，教宗特别问候了他们。

（梵蒂冈新闻网）5月11日主日，圣伯多禄广场踊跃欢腾，挤满了十万名热情澎湃的人。各年龄层的朝圣者、游客，以及罗马居民蜂拥而至，参加三天前刚当选的新任教宗带领的天皇后喜乐经祈祷活动。

现场有数以百计的人身穿乐队和民俗表演服饰，他们聚集在罗马参加属于他们的禧年活动。当天上午，他们先是在加富尔（Cavour）广场举行弥撒，然后沿途表演，经过和解大道，游行前往圣伯多禄广场。他们以动听的乐声和迷人的舞蹈，将美好与欢乐带给周遭的人。教宗良十四世在念经前，首先向他们致以问候。

在善牧主日，教宗良十四世解释了选自《若望福音》第十章的主日福音。教宗指出，耶稣启示人们，祂是「真牧人，认识并爱护祂的羊，而且为羊群献出生命」。因著在天主上智的安排，良十四世正是在善牧主日展开罗马主教的职务，他视之为一大恩典。

当天也是世界圣召祈祷日。这是另一个欢乐与祈祷的缘由。良十四世重申他当选为教宗隔天在弥撒讲道中说的：「是基督偕同祂的圣神在引领教会。」

愿青年得到接纳并成为可信赖的榜样

良十四世引用圣大额我略教宗的话，指出天主子民「与爱他们的那位心心相印」（圣大额我略《讲道集》十四3-6）。普雷沃斯特教宗表示，他与天主子民一同为圣召祈祷，「尤其是为司铎和修会奉献生活的圣召祈祷」。

「教会非常需要这些圣召！重要的是，男女青年在我们的团体内能在他们的圣召旅途中获得接纳、聆听和鼓励，找到慷慨献身于天主和弟兄姊妹们的可信赖的榜样。」

随天主心意的牧者

此外，良十四世也引用了教宗方济各的第62届世界圣召祈祷日文告，其重点在于对青年的接纳和陪伴。为此，普雷沃斯特教宗鼓励众人一同祈祷。

他说：「我们要恳求在天大父，愿每一个人按照自身情况，为彼此成为『随祂心意』的启发引领者，在爱与真理的道路上能互相扶持前行。我要对青年说：『你们不要害怕！你们要接受教会和主基督的邀请！』童贞圣母玛利亚以整个生命回应了上主的召叫，愿圣母永远陪伴我们跟随耶稣。」

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