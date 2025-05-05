宗座出缺与禧年：今天亦如1700年

1700年的禧年同样因教宗离世而蒙上阴影。当年9月27日，在由他颁布的禧年结束前，教宗依诺增爵十二世逝世。为纪念这一“宗座出缺”，梵蒂冈宗座图书馆钱币部珍藏了一枚纪念币，其中央绘有象征圣神的鸽子，并引录《若望福音》中的话：“我必不留下你们为孤儿。”

（梵蒂冈新闻网）近日教会经历的宗座出缺期与1700年存在诸多相似。当时正值禧年庆典，由依诺增爵十二世（Innocenzo XII）宣布开启。然而，这位患有痛风的年迈教宗未能出席1699年圣诞节开启圣门的礼仪，次年9月27日病逝，享年85岁。

依诺增爵十二世被安葬于圣伯多禄大殿内。继任者克莱孟十一世（Clemente XI）的选举直到11月23日才完成。

圣神的临在：我必不留下你们为孤儿

为纪念这近两个月的伯多禄宗座出缺期，一枚别具意义的纪念币应运而生，现收藏于梵蒂冈宗座图书馆的钱币部。纪念币背面刻画了圣神鸽子的形象，并配有一段拉丁文圣经经文：“Non vos relinquam orphanos”，即《若望福音》第14章第18节：“我必不留下你们为孤儿。”

梵蒂冈宗座图书馆钱币部主任埃莱奥诺拉·贾姆皮克洛（Eleonora Giampiccolo）在接受梵蒂冈新闻网采访时解释说，“这枚纪念币不仅是为悼念依诺增爵十二世的离世，更是为即将召开的选举教宗会议（Conclave）送上的希望讯息。”

依诺增爵十二世与“穷人优先”的抉择

“Orphanos（孤儿）一词，是指在依诺增爵十二世去世后，失去了灵性指引的基督徒。他被誉为‘穷人的父亲’，这种牧灵风格在许多方面都与方济各教宗十分相似。”这位教宗以关怀贫困者与社会边缘群体而为人铭记：“在其牧职期内，推动了多项救助孤儿与无家可归者的工程，例如在拉特朗宫（Laterano）设立的收容机构，以及里帕格兰德（Ripa Grande）的圣弥额尔综合设施。这些场所不仅为罗马的孤儿提供庇护，更教授他们谋生技能。”

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