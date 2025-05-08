从世界到广场：万千信徒共同等候白烟

从5月7日下午开始，来自世界各地的成千上万名信友簇拥在和解大道与圣伯多禄广场，渴望见证从西斯汀圣堂烟囱升起的白烟。他们希望选出一位“充满勇气”且“关怀众人”的教宗。

（梵蒂冈新闻网）此刻，全世界的目光都聚焦在罗马市中心的一处。超过1万5千人在圣伯多禄广场翘首以盼，等待白烟冉冉升起，无数的摄像机镜头也瞄准著西斯汀圣堂的烟囱。然而，5月8日上午11时51分，黑烟缓缓升起，如同一口憋了很久的气，这标志著枢机们仍未选举出新教宗，即便他们已经进行了两轮投票。

正如5月7日晚上的结果一样，黑烟滚滚冒出，令现场的四万五千名信徒感到些许失望。在那种急切的气氛中，人们百感交集且略带倦意。黄昏中的圣伯多禄大殿蒙上了金色与紫色的面纱，静默的氛围与人性的温暖使得聚集的人群在大殿前仿佛化作了一个共同体。

来自世界各地的家庭

一个来自塞维利亚的家庭驻足在和解大道的边缘：母亲与孩子拥抱著父亲，然后返回旅馆。而男人仍然停留在那。他对妻子说道：“留意手机。”人们手中紧握著各自的国旗，若有同胞当选，便会高高挥舞。葡萄牙人收起红绿交织的国旗，相互安慰道，“晚些见”。来自阿尔巴尼亚的朝圣者也是如此，他们的红色旗帜上，黑色的双头鹰在风中舞动，格外醒目。

一个充满勇气的教宗

来自古巴的良（leo）没有带上旗帜，但是他满怀著信仰的骄傲。他头戴贝雷帽，身著格子衬衫，紧握拐杖，脖子挂著圣母像项链，目光坚毅地望向天空。良希望选出一位勇敢无畏的教宗：“我不在乎他来自什么地方，也不在意他的观点。但他必须充满勇气。”

前所未有的人潮

来自墨西哥蒙特雷（Monterrey）的卡里娜（Karina）坐在围栏的底座上：她来罗马参加企业家禧年活动，并决定留在这里等待新教宗的选举。在她身旁，是39岁的西比拉（Sibilla），她牵著一只黑色斯塔福犬，神情平静地等候著。西比拉怀有八个月的身孕，肚子里的孩子名叫斐理伯（Filippo）。她说，过去三次教宗选举她都曾来到圣伯多禄广场，因为她是一位虔诚的信徒。但这一次的人潮之多，是她前所未见的。空气中弥漫著一种团结的气息，让人倍感温暖。她期盼这次能选出一位“关怀所有人”的教宗。

挥舞旗帜、记录瞬间

两位特意从西班牙巴斯克自治区赶来的年轻人，对西班牙人当选教宗充满信心。而几乎是来自“世界尽头”的安纳莉娅（Annalia）和朱里奥（Julio）夫妇也奔赴至此，丈夫身披阿根廷国旗动情地说道：“我们想念我们教宗方济各，当他去世的时候，我们就决定立即买机票来向他告别，也准备在这里停留足够长的时间，以迎接新一任教宗。”

一对结婚18年的夫妇则表达了他们的愿景：希望“教会不会走回头路”。四位就读于罗马圣母升天大学（Lumsa）市场营销专业的女大学生围成一圈，她们都刚满二十岁，分别来自意大利的阿布鲁佐（Abruzzo）和坎帕尼亚（Campania）。即便在大学上了一整天的课，她们也绝对不愿错过这一盛事。

许多人都与身后的圣伯多禄大殿穹顶自拍，试图在这一历史性的时刻留下自己的瞬间。一位年轻的母亲怀里抱著两岁的亚历克西（Alexi），手上还牵著5岁的达米安（Damiano）。她指著大儿子说道：“我们是为了他来这里的，希望他长大后能记得这一天。”

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