伯多禄继承人名号的历史

教宗一当选就选择一个不同于领洗圣名的名号，这已经是历史悠久的传统，虽然在教会初期并非如此。教宗们经常选择取用前一任或前几任罗马主教的名号，以表达尊重、景仰、认同或延续性，但也有些教宗会选择不同的名号，展现出创新的精神。

（梵蒂冈新闻网）新任教宗接受依法当选伯多禄继承人后，在他履行其它任何义务以前，首要之务就是要选择他的名号。执事级枢机首席枢机在圣伯多禄大殿中央阳台以拉丁文宣布「我们有教宗了」以后，要立即公布新教宗的领洗圣名，以及他所选择的宗座名号。

另取名号的悠久传统

按照历史悠久的传统，教宗的名号不同于其领洗圣名。这选择依循了首位教宗、圣伯多禄的先例，他出生时取的名字是西满。

这个习俗在基督信仰第一个千年内就已经形成，意味著当选为伯多禄继承人有如第二次诞生。在基督信仰最初几个世纪，多位教宗选用新名号，因为他们的本名源自外教信仰。

然而，不是所有教宗都采纳这个作法。历史上的266任教宗，只有129任选择了新名号。这项传统于公元955年成为惯例并流传至今，从那时起，只有两位教宗打破惯例，他们是哈德良六世（1522年至1523年）和玛策禄二世（1555年）。对于修会出身的教宗，宗座名号实际上成了他们人生的第三个名字。

选择名号的原因

谈到名号的选择，很多教宗会选择他们前一任或前几任罗马主教的名号，以表达尊重、景仰、认同或延续性。这也表现出他们渴望步履前任的芳踪，推进之前宗座牧职的重点。

另外有些教宗会选择不同于前一任的名号，有时候这意味著创意和改变的承诺。以教宗方济各为例，他是历史上第一位以亚西西圣方济各的名字为名号的教宗。

最常见的名号：若望、额我略、本笃、庇护

在教宗史上，最常见的名号便是若望，圣若望一世于523年成为首位选择此名号的教宗，他也是位殉道者。最后一位选择以若望为名号的是意大利籍的龙卡利（Angelo Giuseppe Roncalli），他于1958年当选为若望廿三世，2014年由教宗方济各册封为圣人。

其它常选择的名号涵盖了额我略，以纪念额我略一世教宗，也就是人们熟知的圣大额我略（590年至604年）。最后一位以此为名号的是1831年的额我略十六世教宗。本笃的名号也获选16次，包括2005年的拉青格（Joseph Ratzinger）。

还有一些是传统上常出现的教宗名号，例如：克莱孟、依诺增爵、良，以及庇护。

在1775年至1958年期间的11位教宗，有七位以庇护为名，也就是从庇护六世（1775年至1799年）到庇护十二世（1939年至1958年）。帕切利（Eugenio Pacelli）选择以庇护十二世为名号，因为他与庇护九世（1846年至1878年）有家族渊源，而且对庇护十世（1903年至1914年）心怀感激，1954年将庇护十世册封为圣人。再者，此选择也表达出帕切利教宗对庇护十一世（1922年至1939年）的认同。正是庇护十一世将帕切利擢升为枢机，并任命他为国务卿。

此外，有些名字从未成为教宗名号，诸如：若瑟、雅各伯、安德肋和路加。而且，没有任何教宗选择以伯多禄为名号，以示对首位教宗的敬重。

六位教宗以保禄宗徒为名号

然而，有六位教宗选择以保禄宗徒的名字为名号，其中有教宗蒙蒂尼（Montini），他的名号是保禄六世（1963年至1978年）。这选择反映出他牧职的一大重要面向，即踏上海外的使徒之旅。

两位教宗选择双名号

首位选择双名号的教宗是1978年的卢恰诺（Albino Luciani），以强调与若望廿三世及保禄六世的连贯性。他的继任者沃依蒂瓦（Karol Wojtyla）做了同样的选择，取名为若望保禄二世。

至于本笃十六世，他在2005年4月27日举行的首次周三公开接见中解释道，他选择以本笃为名号，是为了在精神上与本笃十五世教宗和诺尔恰的圣本笃（Benedict of Nursia）相连结。本笃十五世在第一次世界大战的动乱时期引领教会，圣本笃则是西方隐修制度的创始人、欧洲的主保之一。

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