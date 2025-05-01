选举教宗会议 ：历史上的改革及近十位教宗的当选

尼古拉二世和额我略七世的改革以及20世纪初至今的十次选举教宗会议。

（梵蒂冈新闻网）“弟兄们！当从你们中检定七位有好声望，且充满圣神和智慧的人，派他们管这要务”（宗六3）。从«宗徒大事录»记载的这句话我们可以知道，教会从初期开始就有选举的作法，并且在主教的选举上也一直沿用这个习惯。在选举主教时，信徒团体、地方神职和周边地区的主教们都有责任，罗马的主教选举也不例外。

尼古拉二世和额我略七世的改革

如上所言，教会从初期开始就有选举的作法。不过，在选举教宗时，很难确切定出各方，即信徒、神职和主教所担任的角色，很可能是信徒们表达他们的意愿，提出候选人，神职人员仔细挑选，最后由主教们表决。主教还有一个重要职责，就是对当选者的合法性予以承认。因此”民众欢呼，神职指定，主教表决”这一表达由此而来。

直到第四世纪初期，信徒和神职人数还不算多，教会尚处在困境的情况下，教宗的选举都是一致通过，没有遇到重大阻碍。到了基督信仰获得自由，教会开始迅速扩展并且特权和影响日益增加的时日，事情便起了变化。

教宗的职务在当时信仰团体和政治社会的重要性以及没有明确参选各方的职权范围，便导致在选举教宗时的滥用权力现象。各方聚在一起举行选举的大会很快演变成意见不合甚至对立的局面，扰乱了选举的正常进行。政治利益在选举教宗这件事上的渗入使混乱进一步加重，政治当局以确保选举的正常进行和公共秩序为借口，从不放弃干预行动。

自第4世纪起到第11世纪，世俗权力对选举教宗的影响力越来越令教会忧虑。罗马皇帝、哥特国王、东罗马帝国皇帝、加罗林王朝、地方封建主都不一而足，甚至德国皇帝也设法用各种形式左右教宗的选举。世俗权力的干预有各种形式，从批准、确认当选者，到通过施加各种压力实际指定教宗人选，甚至强迫选举人按照他们的意见投票，以致有时作出超越他们权限的行径，罢免教宗或强行让某人当教宗。

情况到了无法忍受的地步，因此急需深化改革，除去俗人权力对教宗选举的影响。这项旨在将选举主教和教宗的责任归还给教会的改革运动的主角正是额我略七世（Gregorio VII）。他做过几位教宗的顾问，后来当选教宗后便尽力扭转这种局势。在他之前，尼古拉二世（Niccolò II）教宗于1059年在拉特朗宫召开主教会议，颁布«因主之名 »（In nomine Domini）谕令，彻底改变了选举教宗的程序。

当时参加会议的是112位意大利主教。文件规定必须由枢机主教选举教宗，其他人，即神职人员和民众的责任只是依据古老传统，对选举结果表示赞同。在有动乱教宗的选举无法在罗马举行的情况下，枢机主教们可以在他们认为适合的其它任何一个地方或城市聚在一起选举教宗。尼古拉二世在谕令中明确规定，这项选举不是祝圣或就职，而是授予获选者教宗的职务和尊严。至于世俗皇帝，只是承认他有获知选举结果的荣誉，有同意这一结果的特权。

尼古拉二世的谕令在选举教宗的历史上开辟了新时代，由立伪教宗而导致的分裂运动越来越少见，而且选举教宗的程序也以越来越正常的节奏进行。额我略七世发起和推动下的改革运动在1179年亚历山大三世（Alessandro III）颁布的«无论如何要避免的»（Licet de vitanda）法令中达到顶峰。

藉著这道法令终于规定只有枢机才能选举教宗，3个等级（主教级、司铎级、执事级）的枢机在教宗选举中是有同等地位的选举人，并且明定教宗的当选须有三分之二以上的选票方才有效。依照这道宪章，主教级枢机、司铎级枢机和执事级枢机聚在一起，组成唯一的身体，一个不折不扣的特定有机体，这个有机体后来取名为枢机团，因为枢机们肩负的共同和相同的责任，就是选举教宗，这项任务保留至今。

现代和当代选举教宗的会议都是以参选枢机在短时间内选出基督代理人为特征。自20世纪初至今，这期间还经历了两次世界大战以及时代的变迁，多次的选举教宗会议给教会历史和世界留下印记。

从20世纪初期至今举行的10次选举教宗会议

庇护十世（Pio X）教宗：本名若瑟·萨尔托（Giuseppe Sarto），原是威尼斯的宗主教，他在第７次投票中被选为教宗，当时是1903年8月4日。那次选举共用了４天时间。

第一次世界大战开始后不久，1914年９月３日，在不到3天的第10次投票中，选出被擢升为枢机仅３个月的博洛尼亚的总主教雅各伯·德拉基耶萨（Giacomo della Chiesa）枢机为教宗，取名为本笃十五世（Benedetto XV ）。

在20世纪最痛苦和最长的一次选举教宗会议中，选出米兰的总主教阿契尔‧拉蒂（Achille Ratti）枢机为伯多禄继承人，当时是1922年2月6日，他在第５天第１４次投票中获选，取名号为庇护十一世（Pio XI ）。那一年也是墨索里尼策划向罗马进军的一年。

在第二次世界大战即将爆发之际举行的选举教宗会议是整个20世纪中最短的一次：仅在两天内第３次投票中就选出教宗庇护十一世的国务卿帕切利（Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli）枢机为教宗，当时是1939年3月2日，取名为庇护十二世（Pio XII）。

继庇护十二世之后，1958年10月28日，在第４天第11次投票中选出威尼斯宗主教安杰洛·龙卡利（Angelo Giuseppe Roncalli ）枢机为新教宗，取名号为若望二十三世（Giovanni XXIII）。1963年6月21日，在第六次投票中选出米兰的总主教蒙蒂尼枢机为教宗若望二十三世的继承人，取名保禄六世（Paolo VI）。当时的选举时间仅用了３天。

1978年8月26日，出乎意料地选出威尼斯的宗主教阿尔比诺·卢恰尼（Giovanni Luciani）枢机为新教宗，他在两天４次投票中得到法定票数，取名号为若望保禄一世（Paolo VI）。可惜这位教宗任职只有33天。之后，更令人意想不到的是，1978年10月16日，波兰克拉科夫的总主教卡洛·沃伊提瓦（Karol Józef Wojtyła）枢机在第3天第8次的投票中当选为伯多禄继承人，取名若望保禄二世（Giovanni Paolo II）。

继若望保禄二世之后，圣座教义部部长若瑟·拉青格（Joseph Ratzinger）枢机在第４次投票中获选为第３个千年的首位教宗，当时是2005年4月19日，取名号为本笃十六世（Benedetto XVI）。

本笃十六世在任期近8年后宣布引退，枢机团在第5次投票中选出阿根廷布宜诺斯艾利斯总主教豪尔赫·马里奥·贝尔格里奥枢机为普世教会第266任教宗，取名号为方济各。

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