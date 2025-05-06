教宗选举会议：教宗是如何被选出的

从枢机主教投票到计算选票，然后将选票放在1939年的铸铁炉中焚烧，这些都是在西斯汀圣堂内发生的细节。

（梵蒂冈新闻网）“我选举……为至高教宗”（Eligo in Summum Pontificem）。在西斯汀圣堂，负责选出第267位罗马教宗的133位有投票权的枢机主教，每人手中会拿著一张长方形选票，上半部分写有上述字句，下半部分则留有空白，供写下被选者的姓名。这张选票设计可对折，具体形式详尽记载于《上主的全体羊群》宗座宪章（Universi Dominici Gregis）

选票分发

礼仪人员为每位枢机主教准备并分发至少两到三张选票。随后，由执事级枢机的末位枢机从所有选举人中抽签选出三位计票员（scrutatori）、三位负责收集病患选票的协助员（infirmarii），以及三位复核员（revisori）。如果被抽中者因病或其他原因无法履职，将由其他枢机补位。这是投票前的准备阶段。不过，在参选枢机主教开始填写选票前，枢机团秘书、教宗礼仪长及礼仪员必须离开西斯汀圣堂。此后，由最后一位执事级枢机负责关闭圣堂大门，必要时可暂时打开，例如出门为病患收集选票后返回时。

投票流程

按照资历顺序，每位枢机写下心中人选后，将选票对折，高举至目视可见，然后走向祭台，在祭台上放著一个盖有盘子的投票容器。

每一位枢机主教在将选票放入托盘、进而投入票箱时，都要大声宣誓说：“我以审判我的主基督为证，我的选票投给了我认为按照天主的旨意应该当选的人。”

礼成后，枢机主教向祭台行礼，返回座位。若参选枢机因病无法自行走到祭台，末位计票员会前去协助。该枢机宣誓后交出对折选票，由计票员代为高举至祭台并投入选票容器。

病中枢机的投票方式

若有枢机生病留在房中，三位协助员会携带一定数量的选票和一个由计票员分发的投票箱前往。这个投票箱事前由计票员当众开启、确认为空，并上锁，钥匙置于祭台。投票箱顶部设有投票孔，可以把折叠好的选票放进去。病患枢机使用与他人相同方式填写选票后，由协助员将投票箱带回圣堂。待所有在场枢机完成投票后，计票员开启该箱核对票数无误，并逐一投入票箱。

计票过程

所有选票投入后，首位计票员须多次摇动票箱以混匀选票。末位计票员逐一将选票从投票箱中一张一张以显然可见的方式取出，放入另一个空容器中进行清点。若票数与选举人数不符，选票全部作废并立即重新投票；若一致，进入正式计票。

三位计票员坐在祭台前的桌边：第一位打开选票并查看姓名；第二位核实后传给第三位；第三位则高声宣读，以便所有在场枢机记录在纸上，同时做笔记。

若遇到两张对折在一起、似出自同一人之手的选票，且写有相同姓名，只记为一票；若姓名不同，两票均无效。但无论哪种情况，整轮投票不会因此作废。点票结束后，计票员将各人得票总数汇总在另一张纸上。

末位计票员会在选票上“Eligo”字样处穿孔，用线将所有选票串起，以便保存。线两端打结后，将整束选票放在容器中或桌边。下一步，选票将被清点和核对。

必要的法定人数

要当选教宗，候选人需获得三分之二选票。本次选举教宗会议将于5月7日星期三开始，共有133位选举枢机，因此需要89票才能当选。

无论是否选出教宗，复核员都必须审查选票和计票员做的记录，确认其忠实履行职务。审核完成后，在选举枢机离开西斯汀圣堂之前，所有选票都会被焚烧。焚烧炉为一座铸铁炉，最初于1939年选举教宗会议中启用。焚烧工作由计票员负责，由枢机团秘书及礼仪员协助，这些人员由执事级枢机的末位枢机召入。与其相连的第二座焚烧炉则设于2005年，用于燃烧特定化学物质，使西斯汀圣堂屋顶烟囱升起的烟雾呈现不同颜色：若未选出教宗为黑烟，若成功选出则为白烟。若当天需进行第二轮投票，则首轮的选票将与第二轮选票一并在最后统一焚烧。

投票

每天进行四轮投票，上午两轮，下午两轮。若选举枢机难以达成共识，连续三天未能选出教宗，则暂停投票最多一天，用于祈祷、自由交谈，以及由执事级首席枢机发表一次简短的灵性劝勉。之后恢复投票。若七轮投票仍无结果，再次暂停，由司铎级首席枢机进行劝勉，然后再投七轮。仍无结果，则由主教级首席枢机进行劝勉。若在七轮后仍未选出，将进入最终阶段：投票人须在上一轮中得票最多的两位中间选择，但这两位不可投票。即使到这一阶段，仍需获得在场枢机三分之二以上票数方可当选。

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