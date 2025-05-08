在西斯汀小堂白烟升起之前发生了什么？在圣伯多禄大殿“降福大厅”阳台上，执事级首席枢机曼贝蒂宣布新任罗马主教的名号前，又会发生什么？

（梵蒂冈新闻网）西斯汀小堂烟囱冒出的白烟，向信众和全世界宣布新一任罗马主教、伯多禄继承人已被选出。但在米开朗基罗壁画之下的拱顶中，白烟升起前的几分钟发生了什么？执事级首席枢机——法国人曼贝蒂（Dominique Mamberti）在圣伯多禄大殿“降福大厅”阳台上宣布“我们有教宗了”以及新教宗的名号之前，又会发生什么？

接受礼

根据《选举教宗的仪式秩序》（Ordo Rituum Conclavis）和《上主的全体羊群》宗座宪章（Universi Dominici Gregis）的规定，当某位枢机在西斯汀圣堂中获得规定多数票后，选举便依照教会法有效完成。此时，由主教级资历最深的枢机（若他本人是被选者，则由次资深者）代表全体选举枢机，以拉丁文向被选者提问：“你接受按教会法规选举为教宗吗？”在得到同意后，他立即向当选者提问：“你愿意取什么名号？”随后，教宗礼仪长在两位礼仪员见证下，起草一份文件，确认新教宗已接受当选，并记录其所选教宗名号。

选举教宗会议结束

根据《上主的全体羊群》宪章，教宗一旦接受被选上，选举教宗会议即宣告结束，除非新教宗另有决定。此后，圣座副国务卿、与各国关系秘书长及其他需与新任教宗立即接洽的人，方可进入西斯汀小堂。

白烟与“哭泣室”

接受礼完成后，所有选票及用于投票的文件都被焚烧，白烟升起即象征新教宗已被选出。此时圣伯多禄广场上的信众掌声雷动，世界也在期待新教宗的名字。与此同时，当选者离开西斯汀小堂，前往毗邻的更衣室，俗称“哭泣室”。在那里，在教宗礼仪长的协助下，他脱下枢机红袍，穿上事先准备好的三套教宗白袍中的一套，静默祈祷片刻。

首礼仪、致敬与“谢主颂”

教宗换装回到西斯汀小堂后，坐在宗座座椅之上，举行一项简短礼仪，由主教级首席枢机致辞。接著，执事级首席枢机宣读福音章节，会是“你是伯多禄（磐石），在这磐石上，我要建立我的教会”，或是“你牧放我的羊群”等章节。之后，司铎级首席枢机为新选出的伯多禄继承人祈祷。随后，所有枢机依照主教级、司铎级和执事级的顺序，逐一向新教宗表达敬意与服从。最后，众人在新教宗的带领下，齐声高唱“谢主颂”。

新教宗在保禄小堂祈祷

执事级首席枢机曼贝蒂走上圣伯多禄大殿的“降福大厅”阳台，以拉丁文宣布：“我要向你们报告一个大喜讯，我们有教宗了！”（Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!）与此同时，新教宗则在离开西斯汀圣堂、前往“降福大厅”阳台的途中，先进入保禄小堂，在至圣圣体前静默祈祷。然后他继续前行，走上阳台，向众人致意并颁赐他的第一个宗座降福——“降福罗马城和全世界”（Urbi et Orbi）。

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