选举教宗会议：全体参选枢机宣誓，开始第一轮投票

133位参选枢机进入西斯汀圣堂，为投票选举教宗宣誓。帕罗林枢机担任主席，他是参选主教级枢机中年资最长的枢机。

（梵蒂冈新闻网）选举教宗会议于5月7日下午展开。下午4点半，枢机们在梵蒂冈宗座大楼的保禄小堂汇集，然后在十字架、福音书和诸圣祷文的陪伴下，列队游行到西斯汀圣堂。参加这次游行的，除了参加选举枢机外，也有没有选举资格的枢机，以及主教、司铎、执事、男女修会会士和平信徒。这是在表达教会在共融中为选出罗马教宗祈祷。

目前枢机团成员有252位，其中133位有参加选举教宗的权利，两位枢机由于健康原因，不出席这次选举教宗的会议。所以，进入西斯汀圣堂参加选举的枢机共有133位。参加选举枢机们依照次序排列进入西斯汀圣堂，先是执事级枢机，然后是司铎级枢机，最后是主教级枢机。

进入圣堂，枢机们各就各位。在主礼帕罗林枢机的带领下，全场唱起《伏求圣神降临》圣歌，祈求圣神引领这次选举。然后，帕罗林枢机祈求天主说：“父啊，求袮引领及守护袮的教会，赐予袮的仆人们智慧、真理、和平之神，努力认出袮的圣意，全心全意事奉袮。因吾主基督。阿们。”

接著，参加选举枢机们当著全体在场者的面，一个一个地走到福音书前，手按在福音书上，宣誓忠实遵守《上主的全体羊群》宪章中有关选举教宗的规则。枢机们也要宣誓对选举教宗会议的一切守密。第一部分是全体宣誓；第二部分则是每位枢机的个人宣誓。擢升日期最早的枢机先宣誓，也就是帕罗林枢机在先，枢机资历最年轻的最后一个宣誓，最后一位宣誓的是印度籍的科瓦卡德（Koovakad）枢机。

最后一位参加选举枢机宣誓后，教宗礼仪处礼仪长拉韦利（Diego Ravelli）总主教用拉丁文宣布“Extra omnes”，意思是与选举教宗会议无关的人士离开。拉韦利总主教仍留在西斯汀圣堂内，按照《上主的全体羊群》宗座宪章的规定，一位圣职人员带领全体参加选举枢机作默想，这一次是没有选举权的坎塔拉梅萨枢机，默想的中心思想是关于等待他们的重大任务，以及在选举罗马教宗的过程中需要本著纯正的意向，只寻求承行天主的旨意，唯一追求的是整个教会的益处。

默想完毕，教宗礼仪处礼仪长拉韦利总主教和坎塔拉梅萨枢机也离开西斯汀圣堂。然后西斯汀圣堂的大门关上，圣堂的每个进出口的外面都由卫兵把守。随后，帕罗林枢机主持选举教宗会议，他是参加选举主教级枢机中枢机资历最长的。帕罗林枢机询问各位枢机是否可以开始进行选举。如果大多数枢机认为可以，便立刻进行第一次投票。

投票以守密方式进行，需要获得三分之二的票才能当选。这是说，在这次选举中，133票中需要获得89票。如果在第34次投票时仍然无法选出新教宗，便要在最后一次投票中获票最多的两位枢机中举行决选，但仍需要至少三分之二的票数才能获选，在这种情况下这两位枢机不参加投票。

选举教宗的投票和检票，每天四次，上午两次，下午两次。每位枢机在票上写出自己属意的人选，并在把票带到投票箱前，这样说：“祈求引导我的主基督作证，我的票是按照天主的意愿投给我认为应该当选的人。”点票后，按照传统，所有的票将投入生铁制造的火炉中焚烧，如果已经选出教宗，则向外面放出白烟，圣伯多禄大殿的钟也同时敲响。如果没有选出，则放黑烟。选举期间，每天大约在正午12点钟和下午7点钟以白烟或黑烟向外界宣布是否选出教宗。

选举教宗会议入场式，有中文解说

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