欧盟主教团委员会成员晋见教宗：乌克兰战争需要公正的和平

欧盟主教团委员会领导层5月23日晋见了教宗良十四世，谈论了乌克兰和平、移民潮、陪伴青年、信仰传递，以及人工智能等议题。

（梵蒂冈新闻网）对和平的担忧，以及解除武装的问题：欧盟主教团委员会领导层5月23日上午晋见教宗良十四世，谈论了相关议题。欧盟主教团委员会主席克罗恰塔（Mariano Crociata）主教表示，教宗「尤其渴望自由地聆听我们，在这阶段不给我们明确指示。我们在其中注意到他很关心欧盟及其运作」。面对美国新政府今年年初刚执政，以及舆论的变化显示出民粹主义这种令人担忧的现象在多个国家蔓延开来，现在是个微妙的时刻。

军费给最脆弱者造成沉重负担

欧盟主教团委员会副主席埃鲁阿尔（Antoine Hérouard）总主教指出，教宗「强调了乌克兰冲突对人们生活造成的经济与社会后果。投注在加强防御和安全系统上的经费越来越多，但不能因此减少给受苦者或生活困难者的援助」。一个具体例子是能源价格的攀升。同时，会上也谈论了「务必尽快达成公正的和平，和平与正义必须达到平衡」。

移民潮：接纳与融合应取得平衡

欧盟主教团委员会另一位副主席马丁斯（Nuno Brás da Silva Martins）主教表示，会上也省思了移民潮的议题。「欧洲必须接纳移民，这也是为了遏止人口减少的问题」。然而，欧洲显然「很难让那些抵达其境内的人融入其中」。这「问题关乎人的全部尊严」，也牵涉到「欧洲基督信仰根基的课题」。

教宗坚持陪伴青年和传递信仰

埃鲁阿尔总主教表示，教宗坚持要陪伴青年，并要在家庭内传递信仰。欧盟主教团委员会副主席、哥本哈根教区主教科索恩（Czeslaw Kozon）特别强调了撤销洗礼登记的事：这现象在比利时、荷兰等多个国家与日俱增。「不仅子女控诉父母将信仰的选择强加在他们身上，而且国家也对教会生活和教会架构的组成加以干预。再者，父母有教育儿女的权利和义务」。接下来，欧洲人权法院甚至可能会对此作出裁决，因为有些人出于意识形态的理由，想要撤销他们的领洗登记，他们也诉诸于欧盟有关处理个人信息的法规。

教宗关切人工智能

克罗恰塔主教最后指出，教宗也对人工智能投以极大的关注。这议题「涉及不实信息；对个人尊严、隐私、身份和自由的尊重；而且这也会在劳动层面有所影响」。

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