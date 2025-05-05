枢机团会议第十场：住宿与安保一切准备就绪

枢机团第十场会议于5月5日上午举行，与会枢机就诸多议题进行了26次发言，包括担心在教会内的不和，信仰传递、照料受造界、战争的挑战。会上表示，在一个支离破碎的世界中期待有一个亲民的牧人。关于圣玛尔大之家新馆及旧馆的房间安排，总司库已经抽签分配。

（梵蒂冈新闻网）在有选举权的枢机途经之路加强安全戒备、闲杂人等禁止进入相关空间、手机留在圣玛尔大之家，以及宣誓保密。选举教宗会议即将于5月7日周三展开，133位有选举资格的枢机已于5月5日全数抵达罗马，其中132人参加了周一上午的枢机团第十场会议，另外还有47位年逾八旬、没有选举权的枢机也出席了会议。他们探讨了教会今天和明日的需求，并勾勒新任教宗的形象。

枢机团第十场会议的发言

圣座新闻室主任布鲁尼在这第十场会议结束后，举行了每日例行的新闻简报会。他强调，「很多人期待一个亲民的牧者，在一个全球秩序陷入危机的世界里，引领人走向共融」。

第十场会议于5日周一上午9点开始，共有26次发言。枢机们当天下午还要进行另一场会议，因为众多枢机都提出要发言。每次发言限定5分钟，布鲁尼指出，「但谁若是愿意，也会讲得更久」。

5日上午触及的主题繁多且多元，涵盖了：教会法与梵蒂冈城国的角色；教会传教的本质；明爱会在保护穷人方面的作用；信仰传递、照料受造界、战争，以及世界支离破碎的挑战。此外，与会枢机也谈论了各种圣召、家庭和教养子女的课题；以梵蒂冈第二届大公会议文献为参照点，以天主圣言作为子民的养料，并以圣言为依据；以及圣体圣事等主题。

枢机在会议上不忘强调「担心教会内的不和」，并提到现在有很多记者在罗马。布鲁尼表示，至今已有4千多名媒体从业人员向圣座新闻室登记，这意味著「对今天的世界来说，福音是有意义的，如同一份责任的召叫那样」。

圣玛尔大之家新旧馆房间抽签分配

从5月6日周二下午开始，枢机们可以入住圣玛尔大之家新馆和旧馆的房间。他们最晚在7日上午为选举教宗祈祷的弥撒前，就要在圣玛尔大之家安顿下来。

枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机通知，罗马圣教会总司库法雷尔（Kevin Farrell）枢机已于5月3日周六下午以抽签的方式分配房间。

选举教宗会议服务人员宣誓

除了枢机以外，在选举教宗会议期间在现场服务的人员也要进行宣誓，例如：工作人员、护理人员、厨师和听告解司铎等等。他们宣誓的时间是5日周一下午3点，地点在保禄小堂。

这几天，梵蒂冈城国政府忙于安排住宿空间、梵蒂冈城国的后勤工作，以及梵蒂冈警卫队的安全任务。届时，枢机们往返圣玛尔大之家与西斯汀圣堂的路程将会沿途部署警力。枢机们可自由选择要步行前往或是搭乘摆渡车。这段路程大约有1公里的距离，到时候闲杂人等都不可以靠近。

枢机们在往返途中并未禁止交谈。事实上，教宗方济各刚当选时就说过，他因为与拉瓦西（Gianfranco Ravasi）枢机闲聊的缘故在路上耽搁，差点错过西斯汀圣堂的入场式。

不与外界联系

《主的普世羊群》宗座宪令规定，枢机们不得与外界联系。这是为了避免以任何形式对选举进行干预。枢机们应当把手机留在圣玛尔大之家，中断与外界的联系。在西斯汀圣堂里自然也是如此。

记者提问，枢机们回到房间后，能否打开手机或阅读报纸。布鲁尼对此解释道，选举教宗会议的主席将会提供更详细的指示。在本次选举教宗会议上，主席是圣座原任国务卿帕罗林（Pietro Parolin）枢机，他在有投票权的主教级枢机当中位列首位。

此外，几天前，有权选举教宗的枢机们已经拿到一份文件夹，里面是所有参与选举教宗会议的枢机的照片和生平简介。之后将会提供「正式」的信息。然而，其它类型的「信息」则不会分发，比方说：各界人士寄给枢机们的「公开」信。

有个青年团体写信给枢机，吁请他们选出一个像贝尔格里奥（Jorge Mario Bergoglio）那样的「牧人」当教宗。布鲁尼表示，他们可以自由传阅其它非正式的信息，但是考虑到公共秩序等问题，不得守在出入口或周围发放宣传品。

黑烟、白烟

当天的记者会上花了许多时间谈论有关黑烟和白烟的细节。当西斯汀圣堂的烟囱升起黑烟时，表示没有选出教宗；白烟，则是选出教宗。布鲁尼阐明，西斯汀圣堂将会每天冒烟两次。依照以往的经验，第一次大约会在中午12点至12点半，第二次大约在晚上7点至7点半。有鉴于参加本次选举的人数较多，这个时间并不精确，仅供参考而已。

再者，如果烟雾在应该飘出的时间以前就冉冉升起，那么就表示新的教宗已经选出。

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