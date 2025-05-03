枢机团第九场会议：愿教会走入世界，带去光明

127位有选举权的枢机出席了5月3日周六在梵蒂冈举行的枢机团会议，省思教宗与圣座的角色，表达对教会的期许。

（梵蒂冈新闻网）枢机团第九场会议于5月3日周六上午在梵蒂冈举行。圣座新闻室主任布鲁尼在记者会上指出，当天有177位枢机与会，其中127人有选举教宗的资格。在会前祷后，会议上总共有26次发言。

枢机讨论的主题

与会枢机谈论的主题涵盖了：

－双重使命：教会内的共融和世界上的友爱；

－怀著感激之情缅怀教宗方济各，多次引用《福音的喜乐》宗座劝谕，并谈论了尚未完成的进程；

－各地教会之间的合作与团结互助；

－罗马圣座与教宗有关联的角色；

－教会与教宗在促进和平方面的服务；

－教育的重要性；

－祈愿下一任教宗有先知之恩，期勉教会不把自己关在最后晚餐厅内，却要走出去，将光明带给一个极度需要希望的世界。

此外，这几天的会议也探讨了同道偕行与集体领导、禧年及希望的主题、看待世界的目光、人们对教会的渴求和兴趣，以及大公运动和传教使命。此外，与会者也表示，教会应当生活在世界上，而非活在自己的小世界里，以免变得无足轻重。

辅佐总司库的枢机

在当天会议上，抽签决定了辅佐罗马圣教会总司库处理日常公务的枢机，他们是：普雷沃斯特（Prevost）枢机和塞梅拉罗（Semeraro）枢机。另一位辅佐总司库委员会的成员依然是圣座经济委员会协调人马克思（Marx）枢机。

另外，枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机提醒道，在五月圣母月期间，圣伯多禄大殿每周六晚上9点都举行公念玫瑰经活动。5月4日主日，枢机们自行决定是否去各自的领衔堂主持弥撒。

圣玛尔大之家的准备工作进入尾声

在记者的提问下，布鲁尼表示，圣玛尔大之家接待枢机的筹备工作已经进入尾声，5月5日周一将会结束。5月6日周二下午至7日周三上午为选举教宗祈祷的弥撒前，枢机们将会入住圣玛尔大之家。

5月5日周一，枢机团会议将于分成上午场和下午场，分别于上午9点和下午5点开始。记者会则将在下午场的会议于晚上7点结束后举行。

5月6日周二，枢机团将于上午9点举行会议。如果有必要，下午也会举行一场。

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