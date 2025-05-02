枢机团会议第八场，探讨福传与使命

枢机团于5月2日上午在梵蒂冈召开第八场会议，讨论福传、友爱、同道偕行与团结合一等主题。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室主任布鲁尼5月2日在记者会上表示，当天上午有180多位枢机出席了枢机团第八场会议，为即将举行的选举教宗会议做准备。本次会议于上午9点在祈祷中展开，中午12点半结束。

在场的180多位枢机中，超过120人有选举教宗的资格。有几位枢机这几天刚抵达，利用上午休息时间进行了宣誓。会议上共有25次发言，探讨的主题包括：

－教宗方济各牧职期间关注的福传；

－教会是福传的友爱共融；

－传扬福音，尤其是传给年轻人的必要性；

－东方教会及其苦难和见证；

－如何在各层级，从堂区到罗马圣座部会，实际传播福音的课题；

－在福音章节「如果你们之间彼此相亲相爱，世人因此就可认出你们是我的门徒」（若十三35）的光照下，作见证与团结合一的使命；

－性侵犯和财务丑闻等反见证的危险；将礼仪置于中心；

－教会法的重要性；

－众议精神与集体领导、同道偕行与传教使命，共议同行与世俗主义；

－关于若望保禄二世、本笃十六世和方济各这三位教宗之间延续性的诠释；

－强调感恩祭在传教工作上的作用和重要性。

有记者就帕罗林枢机疑似身体不适的传言进行提问，圣座新闻室主任布鲁尼澄清说：「不，这没有发生这回事。这不是真的。」布鲁尼否认有医生或医护人员介入处理。他辟谣说：「不，绝对没有。」

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