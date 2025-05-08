新当选的普雷沃斯特教宗，原职为圣座主教部部长

今年将满70岁的普雷沃斯特枢机，当选为第267任罗马主教。他是奥斯定会会士，曾在罗马求学，在秘鲁传教，担任过奥斯定会总会长。2023年9月30日从教宗方济各手上领受枢机红帽。

（梵蒂冈新闻网）新教宗良十四世原名为罗伯多·方济各·普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）。他于1955年9月在美国伊利诺伊州出生，晋铎后在秘鲁服务多年，并在修会内承担管理职责。2023年1月底，他蒙教宗方济各召叫，前来罗马担任圣座主教部部长，同年9月获擢升为枢机。2025年5月8日当选为伯多禄第266任继承人。

普雷沃斯特于1977年进入奥斯定会，1981年8月发终身愿。他在芝加哥天主教联合神学院取得神学文凭。晋铎前，普雷沃斯特在罗马宗座圣多玛斯大学读教会法，并在1982年6月晋铎。1984年他获得硕士学位后，被派往秘鲁皮乌拉（Piura）的丘卢卡纳斯（Chulucanas）工作。

他在1987年取得博士学位，隔年被派往特鲁希略（Trujillo）服务。1999年，普雷沃斯特当选芝加哥省会的省会长。两年半后，他被选为奥斯定会总会长，2007年连任。

普雷沃斯特在2013年10月回到他的修会省区芝加哥。教宗方济各2014年11月3日任命他为秘鲁奇克拉约（Chiclayo）教区的宗座署理，并晋升他为主教。自2015年9月26日，他被任命为奇克拉约教区的主教。教宗方济各于2019年任命他为圣座圣职部成员，并在2020年任命他为圣座主教部成员。

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