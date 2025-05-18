教宗良十四世在隆重礼仪中开始宗座牧职

随著5月18日举行的庆典，正式开始了罗伯特·方济各·普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）的伯多禄牧职。这次庆典强调他与伯多禄宗徒及其殉道之间的联系，后者使初生的罗马教会茁壮发展。此外庆典也突显授予教宗羊毛肩带（Pallio）和渔夫指环（Anello del pescatore），以表达具有“伯多禄”性质的主教职徽记的特殊意义。

（梵蒂冈新闻网）5月18日上午10点，教宗就职弥撒在圣伯多禄大殿及其广场的前方隆重举行，借此，教宗良十四世正式开始伯多禄牧职。这次庆典，如教宗礼仪处所说，特别强调教宗作为普世教会牧人的“伯多禄”幅度，在整个庆典中包含多个具有深刻象征意义的时刻，其中最为突出的，是两项古老的“伯多禄”主教职徽记：羊毛肩带与渔夫指环。

羊毛肩带

羊毛肩带是一种用羊毛编织成的礼仪服饰，让人联想到把迷失的小羊扛在肩上的善牧，以及伯多禄三次回答复活后的耶稣要求他牧放祂的羊群。正如得撒洛尼的西默盎著作《论圣秩圣事》（De sacris ordinationibus）中所写的：“就如救主，祂寻找我们这些如同迷失的羔羊，将我们背在肩上。祂在道成肉身中取了我们的人性，使之得以圣化，在十字架上死亡时，将我们奉献给圣父，并藉祂的复活将我们高举。”羊毛肩带是穿在祭衣上、披在肩上的窄长披带，前后各垂下一段，末端为黑色，并以六个黑色丝质十字架装饰，前后垂端各一个，环绕肩上有四个，此外，前后有三根别针装饰，象征十字架上的三根铁钉。

渔夫指环

渔夫指环具有印鉴指环的特殊意义，它从根本上确认所戴之人的信仰，并要以自己的信德坚固他的弟兄。这枚戒指之所以被称为“渔夫指环”，是因为伯多禄宗徒凭著信德听从了耶稣的话，并奇迹般的将装满鱼的渔网拖到岸上。

在圣伯多墓前

庆典是从圣伯多禄大殿内开始。教宗和东方教会的宗主教，步下到圣伯多禄墓前，驻足祈祷片刻，之后奉香。这一时刻强调了罗马主教与伯多禄宗徒及其殉道之间的紧密联系，正是在这个地方，第一任基督的代表以鲜血宣认了自己的信仰，同时与众多其他的基督徒为信仰作了见证。随后，两位执事捧起羊毛肩带、渔夫指环和福音书，开始向广场上的祭台游行。

在伯多禄大殿前方

教宗良十四世加入游行队伍，此时唱起《基督君王颂》（Laudes Regiæ），呼求诸圣教宗、殉道者和罗马教会的诸位圣人圣女为之转祷。圣伯多禄大殿中央大门上悬挂著描绘捕鱼奇迹的挂毯，这也是当天庆典中的圣道礼仪和相关经文明确参照的场景。这幅挂毯是拉斐尔为西斯汀小堂制作的作品之一，目前收藏于梵蒂冈博物馆。在祭台旁则放著来自杰纳扎诺（Genazzano）朝圣地的“善导之母”像。接著，按复活期主日的礼仪，举行祝福水与洒水礼。随后唱《光荣颂》，并诵念集祷词，重申天父的旨意：在伯多禄磐石上建立祂的教会。

圣道礼仪

接著是圣道礼仪。读经一是以西班牙语诵读，选自《宗徒大事录》四 8-12，伯多禄宣讲基督是“匠人所弃而不用的废石”。答唱咏以意大利语咏唱，选自《圣咏集》一一八篇，重申了“石头”这一主题：“匠人所弃而不用的废石，反而成了屋角的基石”。 读经二以英语诵读，选自《伯多禄前书》五 1-5，10-11，强调伯多禄、罗马教会与其继任牧职之间的关联。福音选自《若望福音》二一 15-19，以拉丁文和希腊文诵读，内容是耶稣三次询问伯多禄，并吩咐他牧养“我的羊群”，这是在传统上确定伯多禄在十二宗徒中所获得特殊且个人使命的经文之一。

授予伯多禄主教职徽记

福音宣读结束后，来自不同大洲的三位枢机（执事、司铎、主教）走向教宗良十四。第一位执事级枢机为教宗配戴羊毛肩带。第二位司铎级枢机诵念一篇特别的祈祷文，恳求上主临在并扶助教宗。第三位主教级枢机也诵念一篇祈祷文，恳求基督，“人灵的善牧和监督”，祂在伯多禄磐石上建立了教会，并被伯多禄承认“你是永生天主之子”，随后，亲自将渔夫指环交给新教宗。这段礼仪以向圣神祈祷作结，祈求圣神使新教宗在基督的门徒合一中，充满刚毅与温良之德。接著，教宗以福音书降福信众，信众齐呼：愿教宗长寿 （Ad multos annos!）

服从礼

来自世界各地的十二位人士，代表天主子民向教宗表达服从他的领导。随后，教宗讲道，接著，信众唱信经，然后是信友祷词，有五种语言：葡萄牙语、法语、阿拉伯语、波兰语和中文向天主祈祷，为普世的天主圣教会祈祷，为即将开始牧职的教宗祈祷，为执政人员祈祷，为受患难和遭苦难的人祈祷，以及为参加庆典的信众祈祷。

圣祭礼仪

在唱奉献咏《你是羊群的牧人》（Tu es pastor ovium）时，奉献面饼和酒的祈祷词，愿救赎的果实藉著教会传教的使命遍布世界。接著教宗良十四世诵念第一式感恩经。随后领圣体，在领圣体后经中教宗向天主祈求，愿在合一与爱德中坚固教会，并为自己与所托付的羊群祈求一同得救和蒙受保护。

礼成式

在弥撒结束前，教宗发表简短讲话，随后唱《天皇后喜乐经》，教宗颁赐隆重降福。在降福中提及圣经中将教会比作葡萄树与葡萄园，教宗祈求天主“眷顾”和“保护”祂所栽种的葡萄园，并祈求祂那慈颜“照耀”在众人身上。

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