巴尔多禄茂宗主教晋见教宗良十四世：他渴望来访尼西亚

君士坦丁堡大公宗主教巴尔多禄茂19日上午在梵蒂冈宗座大楼晋见教宗良十四世，重申促进并加深东正教会与天主教会神学对话的重要性，以及为和平与环境而努力的承诺。当天下午，宗主教前往圣母大殿，在「挚友」方济各的墓前祈祷。

（梵蒂冈新闻网）君士坦丁堡大公宗主教巴尔多禄茂5月18日在圣伯多禄广场参加教宗良十四世的就职弥撒后，19日上午在梵蒂冈宗座大楼与教宗举行会晤，首次与他进行对话、交换礼物，承诺要为和平与环境而共同努力，并表达渴望在尼西亚大公会议1700周年之际在尼西亚再次相聚的心愿。然后，当天下午，大公宗主教前往罗马市中心的圣母大殿，在「亲爱的兄弟」方济各教宗的墓前献上一束白玫瑰花，向他致敬。

在梵蒂冈的会晤

君士坦丁堡大公宗主教府的公告指出，在「亲切」的会晤中，巴尔多禄茂「亲自向新任教宗祝贺他的当选，并在谈话中强调务必要继续推进并加深东正教会与罗马天主教会之间的神学对话，以及他们在共同关心的社会议题方面的合作，例如恢复及维护世界和平、扶助受苦者，以及保护自然环境」。谈到环境保护，方济各教宗正是从东正教会那里获得灵感，撰写《愿祢受赞颂》通谕。巴尔多禄茂宗主教在交谈中，提到「他与已故教宗方济各的友爱交流及合作」。

对话与合作

教宗良十四世为宗主教参加了他前一天的宗座就职典礼而表示感激。公告表示，教宗「也强调了继续推动众基督信徒之间对话与合作的重要性」，并且「保证他热切渴望今年前往土耳其，与宗主教一起参加尼西亚第一届大公会议召开1700周年的纪念活动」。此行的日期待定。

交换礼物时，巴尔多禄茂大公宗主教送给教宗一幅在阿索斯山（Mount Athos）绘制而成的《指路圣母》（Odigitria）圣像画，以及宗主教的著作。良十四世则回赠了以洗礼为主题的艺术品。

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