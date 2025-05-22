教宗给布基纳法索总统的讯息？假消息！

网络上流传著一段声称是教宗良十四世对布基纳法索总统特拉奥雷讲话的英语视频。它其实是用人工智能捏造而成的。

（梵蒂冈新闻网）Youtube平台「泛非洲梦」频道（Pan African dreams）发布了一段长约36分钟的英语视频，声称是教宗良十四世对布基纳法索总统特拉奥雷（Ibrahim Traoré）发表的讯息。实际上，这是教宗5月12日周一接见传媒工作者的画面，经过人工智能的加工后，捏造而成的假视频。这段假视频的标题是《教宗良十四世回应特拉奥雷上尉——有关真理、正义与修和的讯息》。

BBC新闻网5月15日也报导了这个消息，称之为一系列假消息中的一个。有鉴于社交媒体上流传著许多声称是教宗言论的假消息，本新闻网提醒，教宗所有以书面和口头形式发表的言论，都全文刊登在www.vatican.va网站上；关于教宗活动和视频讯息的报道，会以不同语言发布在本新闻网（www.vaticannews.va）的网站上。

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