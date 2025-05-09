良十四世教宗就职弥撒将于5月18日举行

教宗府公布了新任教宗今年5月份的活动：他将于11日主日在圣伯多禄大殿中央阳台带领信众诵念《天皇后喜乐经》；主日过后，他要与媒体工作者会晤，接见圣座部会职员和外交使团。他也要接收罗马四大宗座大殿。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世的就职弥撒将于5月18日主日上午10点在圣伯多禄广场举行。教宗府5月9日公布教宗5月份的公务行程，宣布了这个消息。

10日周六，教宗将与枢机们举行会晤；11日主日，他要在圣伯多禄大殿中央阳台带领信众诵念《天皇后喜乐经》。12日周一，教宗要会见媒体工作者，他们这几周聚集在罗马，报道从教宗方济各蒙主恩召到选举教宗会议的消息。

5月16日，良十四世预计要与各国驻圣座外交使团举行会晤，接见各国代表团团长。20日周二，良教宗要接收城外圣保禄大殿。隔天，21日是他的首场周三公开接见活动。

5月24日周六会有另一项会晤活动，这次是与罗马圣座部会及梵蒂冈城国的职员见面。25日主日则是行程紧凑的一天，他除了要带领信众诵念《天皇后喜乐经》以外，还要接收拉特朗圣若望大殿和圣母大殿这两座属于教宗的圣殿。

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